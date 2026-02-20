María del Mar Pizarro: “si venden el voto, reciban la plata y no voten por ellos”

En entrevista con Kienyke.com, la candidata a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, abordó la reorganización de las listas ordenada por el Consejo Nacional Electoral, respondió a las versiones sobre divisiones internas, cuestionó a Roy Barreras y defendió la candidatura presidencial de Iván Cepeda. También hizo un balance del Gobierno de Gustavo Petro y planteó sus banderas legislativas.

La disputa por las listas y la paridad

Frente a la decisión del CNE de reorganizar la lista a la Cámara, Pizarro explicó que la discusión giró en torno a la paridad y la llamada “cremallera”.

“Lo que sucedió es que el Consejo Nacional dice que se organice la lista del Pacto Histórico como quedó en la consulta popular, porque como quedaron los votos ya hay paridad de género. Y también lo que ha dicho el Consejo de Estado es que tú no puedes usar argumentos de discriminación positiva, medidas que se han implementado para equilibrar la cancha entre las mujeres, para quitarle derechos a las mujeres”.

Sobre las versiones que la señalaban de haber promovido denuncias internas, respondió:

“Si yo hubiera querido poner la denuncia la hubiera hecho a nombre propio. Si no lo hubiera querido hacer a nombre propio la hubiera puesto anónima, pero evidentemente lo que yo dije es que no voy a poner esa denuncia porque creo que estoy en un buen lugar, aunque entiendo la discusión”.

Señalamientos al Consejo Nacional Electoral

La candidata fue más allá y cuestionó la actuación del árbitro electoral en medio de denuncias por doble militancia.

“A veces se han tomado decisiones no legales sino políticas en el Consejo Nacional Electoral. Creo que hay magistrados que toman decisiones más apegadas a la política que a la jurisprudencia, y eso nos preocupa porque estamos hablando de derechos políticos”, dijo.

Incluso relató un episodio puntual: “a mí me pidieron que respondiera a un recurso del Consejo Nacional Electoral en cuatro horas. Si yo no hubiera visto el correo, ¿cómo haces una defensa de una candidatura en cuatro horas, conseguir los abogados y preparar la respuesta? Eso es discrecional y puede cercenar los derechos políticos de un movimiento y también de los electores”.

Roy Barreras y la consulta presidencial

Sobre la decisión de Roy Barreras de mantenerse en la consulta del 8 de marzo, mientras otros sectores declinaron, Pizarro marcó distancia.

“Roy Barreras fue muy importante para que el progresismo hoy esté en el gobierno, sin embargo, yo creo que estaba defendiendo sobre todo sus intereses personales más que los intereses colectivos. Si él tuviera un interés en que se fortaleciera el progresismo y no solo su proyecto político, quizás hubiera decidido no ir a la consulta”, señaló.

Salud, clanes y corrupción

Pizarro insistió en que el próximo Congreso debe resolver las reformas sociales pendientes.

“El sistema de salud se volvió un botín para sacar plata de los gobiernos hacia paraísos fiscales, y ese es un tema que hay que discutir con seriedad porque estamos hablando de recursos públicos y del derecho de los colombianos”, detalló.

También lanzó un mensaje directo contra la compra de votos y las maquinarias:

“Yo creo que la gente tiene que tener un voto informado y no vender el voto, o como yo digo, si le van a vender el voto, reciba la plata, pero no vote por esa persona. Lo que no puede seguir pasando es que las estructuras políticas sigan frenando reformas por intereses de clanes”.

En esa línea, cuestionó al partido Cambio Radical: “el partido Cambio Radical es el partido con más personas procesadas por corrupción. ¿Por qué votar por un partido que es el más procesado por corrupción?”.

Cuestionamientos a campañas y derecho a la defensa

En la entrevista, Pizarro también se refirió a las presuntas irregularidades que han rodeado las campañas de Carolina Corcho y María Fernanda Carrascal, y aseguró que ellas tienen el derecho a la legítima defensa.

“A nosotros nos han echado muchísima agua sucia. De mí intentaron decir que yo me estaba tumbando mi propia lista, o sea, unas cosas ridículas”, afirmó.

En el caso de Mafe Carrascal, indicó que la propia candidata sostiene que cuenta con pruebas de que “no hubo nada incorrecto”, y añadió que, tras haber trabajado tres años con ella, duda “mucho que la plata de Mafe Carrascal venga de lugares oscuros”. También recordó que David Racero “ya salió absuelto por todo el tema del Fruver”. Y sobre Carolina Corcho, precisó que no es cercana a ella, pero subrayó que “tiene todo el derecho a la legítima defensa” y que, según ha dicho, “no hubo ninguna irregularidad”.

Respaldo a Iván Cepeda y balance del Gobierno

Frente al panorama presidencial fue contundente: “Iván Cepeda va a ganar. Yo creo que Iván Cepeda va a ser presidente de Colombia, porque la gente está buscando una figura transparente, limpia, sabia y tranquila”.

Sobre el gobierno Petro destacó los resultados macroeconómicos, aunque admitió pendientes: “recibió un país con una inflación del 14% y ahora está en 5%, tenemos la mejor tasa de empleo desde el 2001 y un crecimiento empresarial histórico. Pero hay dos cosas pendientes: la reindustrialización y la tramitología, porque los trámites en el INVIMA empeoraron y eso afecta a la pequeña y mediana empresa”.

Con ese balance y una agenda centrada en reformas sociales, Pizarro pidió el voto marcando únicamente el logo del Pacto Histórico en el tarjetón.

