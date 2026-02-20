Controversial reforma laboral de Milei avanza tras aprobación en Diputados

En una jornada atravesada por una huelga general de 24 horas y protestas frente al Congreso, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El proyecto obtuvo 135 votos a favor y 115 en contra, sin abstenciones.

La iniciativa, que ya había recibido media sanción del Senado el 11 de febrero, regresará ahora a esa cámara para su aprobación definitiva luego de que el oficialismo aceptara eliminar el polémico artículo 44.

El punto más cuestionado de la propuesta modificaba las licencias por enfermedad, reduciendo el pago del trabajador enfermo del 100% al 75% o 50%, dependiendo del caso, cuando la dolencia no estuviera relacionada con la actividad laboral, por ejemplo, lesiones derivadas de prácticas deportivas en el tiempo libre.

La disposición fue retirada tras la presión de aliados de La Libertad Avanza (LLA).

Cambios estructurales en el sistema laboral

La denominada Ley de Modernización Laboral introduce transformaciones profundas en un esquema normativo vigente desde 1974. Entre los ejes principales se incluyen:

Reducción de indemnizaciones por despido , al modificar la base de cálculo y excluir conceptos como aguinaldo y bonificaciones.



Implementación de un banco de horas , que permite compensar horas extras con tiempo libre en lugar de pago adicional.



Posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas .



Medidas que desalientan los reclamos judiciales por despidos .



Trabajadores de plataformas digitales percibirán la mitad de la jubilación mínima, hoy fijada en 359.219,42 pesos (unos 254 dólares) .



Además, la norma amplía el listado de servicios esenciales, lo que obliga a mantener entre el 50% y el 75% de funcionamiento mínimo durante huelgas. También considera infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos.