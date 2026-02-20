Inicio
Ideam alerta por lluvias en Bogotá y la Sabana este 20 de febrero

Vie, 20/02/2026 - 08:53
Bogotá tendrá nubosidad densa, lloviznas y sensación de frío. El Ideam prevé más precipitaciones durante la tarde y noche.
Ideam alerta por lluvias en Bogotá y la Sabana
Créditos:
bogota.gov.co

La capital colombiana vive una jornada con cielo nublado, humedad y lluvias dispersas, confirmando que la temporada invernal sigue activa. Desde tempranas horas, sectores del sur como Ciudad Bolívar y Usme despertaron bajo una sensación térmica fría y lloviznas recurrentes.

Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en conjunto con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), para hoy se espera que la nubosidad aumente en la tarde, con precipitaciones de distinta intensidad en varias zonas de la ciudad.

Las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda podrían experimentar lluvias más frecuentes durante las horas de la tarde. En otras áreas, las precipitaciones serían más ligeras, aunque persistentes.

El Instituto prevé una temperatura máxima de 19 °C, lo que mantendrá la sensación de frío, especialmente cuando se presenten lluvias fuertes.

Durante la noche, el clima tenderá a estabilizarse parcialmente, con predominio de tiempo seco en amplios sectores de la ciudad. Sin embargo, el Ideam advierte que lloviznas ligeras podrían continuar en el occidente y sur de Bogotá.

En la Sabana de Bogotá, las condiciones serán similares: cielo entre parcial y mayormente nublado y probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente en la tarde y en la noche. Este patrón responde a la alta humedad en la región Andina, que mantiene las temperaturas frescas y sensación térmica baja en zonas de mayor altitud.

Recomendaciones por el pronóstico de lluvias

Ante el panorama climático, las autoridades y expertos del Ideam recomiendan:

  • Planear desplazamientos con anticipación, ya que las repentinas lluvias podrían afectar la movilidad.
     
  • Portar paraguas o impermeable para evitar contratiempos.
     
  • Estar atentos a posibles encharcamientos en vías principales, sobre todo en zonas con historial de drenaje deficiente.
     
  • Evitar arrojar basura en las calles, pues esto puede tapar alcantarillas e incrementar el riesgo de inundaciones urbanas durante episodios de lluvia.

En síntesis, Bogotá y su Sabana enfrentarán condiciones de lluvia intermitente y cielo nublado durante gran parte de la jornada, con un ambiente fresco que invita a tomar precauciones antes de salir de casa. Mantenerse informado del pronóstico hora a hora ayudará a anticipar los cambios climáticos de este periodo invernal.

