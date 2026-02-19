Marchas en Bogotá hoy 19 de febrero: puntos, horarios y cierres viales

Este jueves 19 de febrero de 2026, Bogotá será escenario de marchas, movilizaciones y plantones convocados por el Gobierno nacional, centrales obreras y movimientos sociales, en el marco de la defensa del salario mínimo vital tras una decisión del Consejo de Estado.

Las concentraciones avanzarán hacia la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, y podrían generar afectaciones en la movilidad, especialmente en corredores como la avenida calle 26, la carrera Séptima y la calle 72. También se prevén posibles retrasos en rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) acompañará las jornadas con equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el propósito de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo y fortalecer la convivencia en el espacio público.

Para información actualizada sobre cierres y desvíos, la ciudadanía puede consultar el portal oficial del Distrito en: https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá

Movilización por la dignificación de los trabajadores

Hora: 11:00 a. m.

Concentración: Universidad Pedagógica Nacional (calle 72 con carrera 11), localidad de Chapinero.

Destino: Plaza de Bolívar.

Tipo: Marcha.

Plantón “¡Ni un peso atrás! Por la defensa del salario vital”

Hora: 2:00 p. m.

Concentración: Plaza de Bolívar (calle 11 con carrera Séptima), localidad de La Candelaria.

Destino: No informado.

Tipo: Plantón.

Movilización artística y cultural por derechos laborales dignos

Hora: 2:00 p. m.

Concentración: Calle 26 con avenida carrera 68, localidad de Engativá.

Destino: No informado.

Tipo: Evento cultural con reivindicaciones.

Marcha por los trabajadores y trabajadoras: dignidad y lucha

Hora: 3:00 p. m.

Concentración: Carrera Séptima #17-34, frente al Outlet de Adidas, localidad de Santa Fe.

Destino: Plaza de Bolívar.

Tipo: Marcha.

Planifique sus desplazamientos con anticipación y tenga en cuenta posibles cierres viales y desvíos. Si decide participar, hágalo de manera pacífica, respetando los derechos de los demás. Desde la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) reiteraron su compromiso con el diálogo, la convivencia y el respeto al derecho a la manifestación en Bogotá.