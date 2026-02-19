Capturan en Bogotá a taxista acusado de robar $379 millones

Durante cinco años, un conductor de taxi habría convertido su vehículo en el escenario de un esquema sistemático de fraude en Bogotá. La Fiscalía General de la Nación confirmó el miércoles 18 de febrero de 2025 la captura de Juan Carlos Naranjo Becerra, señalado de despojar a al menos 35 pasajeros de sus ahorros mediante la modalidad conocida como ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias.

Según lo expuesto en audiencia por la fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, el procesado habría aplicado el mismo modus operandi durante los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, aprovechando su labor como conductor de servicio público individual.

El mecanismo era aparentemente simple: ofrecía el pago con datáfono como alternativa cómoda y segura. En medio de maniobras de distracción, intercambiaba la tarjeta original por una réplica inservible. Con el plástico auténtico y tras obtener las claves, realizaba retiros y transferencias sin autorización desde cajeros automáticos.

Las autoridades estiman que el monto apropiado supera los 379 millones de pesos (más de 100.000 dólares), producto de múltiples transacciones fraudulentas.

El operativo en Suba y las pruebas clave

La captura se produjo en la localidad de Suba, donde investigadores incautaron elementos que resultaron determinantes para el proceso:

Dos datáfonos



Dos celulares



Dinero en efectivo



34 tarjetas bancarias



Otras dos tarjetas halladas en su bolsillo al momento de la detención



Para la Fiscalía, este material sustenta la inferencia razonable de autoría y participación en los hechos investigados. Incluso, durante las valoraciones de medicina legal, se dejó constancia de que el detenido portaba tarjetas presuntamente hurtadas la noche anterior a su captura, lo que podría indicar la existencia de más víctimas.

Cargos y medida de aseguramiento

A Naranjo Becerra le imputaron los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El acusado no aceptó los cargos durante la audiencia de legalización de captura.

Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, el conductor no solo afectó el patrimonio económico de las víctimas, sino que también accedió sin autorización a sistemas informáticos de entidades financieras, utilizando la información obtenida para concretar los retiros irregulares.

Las investigaciones continúan para establecer si el número de afectados podría aumentar y determinar la totalidad de los recursos sustraídos.