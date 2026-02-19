Inicio
Bogotá

Pico y placa en Bogotá jueves 19 de febrero de 2026: horarios y placas

Jue, 19/02/2026 - 07:00
Conozca cómo rige el pico y placa en Bogotá este 19 de febrero de 2026 para particulares y taxis, horarios y cómo acceder al Pico y Placa Solidario.
Pico y placa en Bogotá jueves 19 de febrero
Créditos:
Secretaría Distrital de Movilidad

Este jueves 19 de febrero de 2026, la medida de pico y placa en Bogotá continúa aplicándose conforme al calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La restricción busca regular la circulación de vehículos en la capital y evitar congestión en horas de alta demanda.

Para esta jornada, los vehículos particulares que pueden circular son aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

En el caso de los taxis, podrán movilizarse los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Le puede interesar: ¿En qué departamentos se vota menos para Congreso? Claves para 2026

Horarios del pico y placa

La medida rige en los siguientes horarios:

  • Vehículos particulares: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Taxis: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones económicas e inmovilización del vehículo.

Cómo funciona el Pico y Placa Solidario

Los ciudadanos que deseen quedar exentos de la restricción pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario, modalidad que permite pagar una tarifa para utilizar el vehículo sin limitaciones durante el periodo seleccionado.

El trámite debe realizarse únicamente a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co

La entidad reiteró que el único medio de pago habilitado es el botón PSE dentro de la página oficial.

También le puede interesar: Roy Barreras critica decisión del Pacto de no participar en la consulta

La SDM hizo un llamado a no dejarse engañar por sitios fraudulentos que ofrecen gestionar el Pico y Placa Solidario en Bogotá. Cualquier trámite o pago por fuera de la plataforma oficial puede tratarse de una estafa.

Antes de realizar cualquier gestión, verifique que se encuentre en el sitio web institucional para proteger su información y evitar pérdidas económicas.

 

Creado Por
Kienyke.com
Bogotá
Pico y placa
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Reforma pensional: ¿por qué el magistrado Ibáñez se quedó por fuera del debate?
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
La Corte Constitucional aceptó por unanimidad su impedimento tras una entrevista que desató recusaciones. La decisión cambia la ponencia y retrasa el fallo sobre la ley aprobada en 2024.
Entretenimiento
¡Es oficial! Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Colombia
Melissa Gate La casa de los famosos 2026
El 'jefe' de La casa de los famosos acaba de confirmar que Melissa Gate volverá a ingresar a la casa, esto se sabe.
Colombia
Gobierno rechaza ayuda internacional para atender emergencias en Córdoba
Inundaciones en Córdoba
La Cancillería y la UNGRD aseguraron que la cooperación externa solo se activa por solicitud del Gobierno Nacional, tras el anuncio de asistencia humanitaria de Estados Unidos.
Bogotá
Capturan en Bogotá a taxista acusado de robar $379 millones
Capturan en Bogotá a taxista
La Fiscalía capturó en Bogotá a un taxista acusado de robar más de $379 millones a 35 pasajeros mediante cambiazo de tarjetas entre 2020 y 2025.