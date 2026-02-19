Pico y placa en Bogotá jueves 19 de febrero de 2026: horarios y placas

Este jueves 19 de febrero de 2026, la medida de pico y placa en Bogotá continúa aplicándose conforme al calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). La restricción busca regular la circulación de vehículos en la capital y evitar congestión en horas de alta demanda.

Para esta jornada, los vehículos particulares que pueden circular son aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

En el caso de los taxis, podrán movilizarse los automotores con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Horarios del pico y placa

La medida rige en los siguientes horarios:

Vehículos particulares: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Taxis: de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación para evitar sanciones económicas e inmovilización del vehículo.

Cómo funciona el Pico y Placa Solidario

Los ciudadanos que deseen quedar exentos de la restricción pueden acceder al programa Pico y Placa Solidario, modalidad que permite pagar una tarifa para utilizar el vehículo sin limitaciones durante el periodo seleccionado.

El trámite debe realizarse únicamente a través del portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co

La entidad reiteró que el único medio de pago habilitado es el botón PSE dentro de la página oficial.

La SDM hizo un llamado a no dejarse engañar por sitios fraudulentos que ofrecen gestionar el Pico y Placa Solidario en Bogotá. Cualquier trámite o pago por fuera de la plataforma oficial puede tratarse de una estafa.

Antes de realizar cualquier gestión, verifique que se encuentre en el sitio web institucional para proteger su información y evitar pérdidas económicas.