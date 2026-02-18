La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el 18 de febrero de 2026, en Cúcuta, un informe ante la Novena Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. El documento no fue un balance general: fue una lista de cinco alertas que, según la MOE, exigen respuesta inmediata para proteger la integridad de las elecciones del 8 de marzo.

La idea se resume así: si esas cinco fallas no se atienden, la jornada queda más expuesta a problemas logísticos, disputas jurídicas, confusión pública y opacidad en la plata.

1) Lluvias y logística en riesgo

Primero, la MOE advirtió que la temporada de lluvias ya tiene impacto directo sobre la organización electoral. Con base en información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), señaló que 2.884 puestos están en alerta roja, con 5.516.162 personas habilitadas para votar, el 13,4% del censo.

Además, pidió seguimiento específico en Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y solicitó blindar la entrega de ayudas humanitarias para evitar su uso proselitista.

2) Listas revocadas y reglas sin un mismo criterio

Segundo, la MOE puso el foco en las decisiones de revocatoria de inscripción de listas al Congreso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la organización, esas decisiones muestran un problema de fondo: falta claridad normativa sobre coaliciones, fusiones y el alcance de las consultas.

La MOE dijo que hay discrepancias entre criterios del CNE y del Consejo de Estado sobre el límite del 15% para coaliciones del artículo 262 de la Constitución. Y subrayó un efecto inmediato: interpretaciones emitidas y aplicadas después de realizadas las consultas elevan el riesgo de controversias y golpean la seguridad jurídica.

3) Desinformación y mensajes cruzados sobre el E-14

Tercero, la MOE alertó por el riesgo de desinformación a partir de mensajes emitidos por autoridades distintas a la organización electoral. Citó la discusión pública del 16 de febrero sobre el diligenciamiento del Formulario E-14 y las precisiones posteriores de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC).

El punto no es menor. La MOE pidió que la información técnica de la elección se comunique de forma prioritaria y consistente, para reducir ambigüedades y evitar que se conviertan en munición de redes.

4) Acreditaciones, un contrato grande y fallas en pruebas

Cuarto, la MOE revisó la implementación de la solución tecnológica del CNE para acreditar testigos y observadores. Reportó un contrato por $384.266.333.333, que equivale al 13,64% de la contratación asociada a las elecciones de Congreso y Presidencia 2026, con corte al 17 de febrero.

La organización también señaló fallas en la prueba de uso, como problemas en la carga masiva y falta de manuales accesibles. Su advertencia fue directa: si esas limitaciones no se corrigen a tiempo, se comprometen plazos y el ejercicio de vigilancia electoral.

5) Financiación con rezago en Cuentas Claras

Quinto, la MOE llamó la atención por los reportes de financiación. De 2.891 candidaturas, solo 479 han reportado en Cuentas Claras, el 16,5%. En Senado el reporte va en 20,19% y en Cámara en 14,41%.

El rezago, según la MOE, es más crítico en circunscripciones especiales y en CITREP. La consecuencia práctica es una sola: sin reporte oportuno, cae la transparencia y crecen los cuestionamientos sobre la plata de campañas.