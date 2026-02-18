Roy Barreras critica decisión del Pacto de no participar en la consulta

El tablero político de cara al 8 de marzo se movió luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinara que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta presidencial. En respuesta, el Pacto Histórico comunicó oficialmente que no hará parte de estos comicios complementarios a las elecciones al Congreso.

En una circular enviada a su militancia y simpatizantes, el movimiento fue categórico: “No a las consultas”. El documento instruye a las bases a no votar ni promover propaganda relacionada con la consulta.

“No se votará la consulta ni se impulsará propaganda alguna sobre ella. Toda nuestra fuerza organizativa y política debe concentrarse en asegurar una gran votación por las listas del Pacto Histórico. No nos distraen. No nos dividen”, señala el comunicado.

El texto también deja claro que Iván Cepeda es el candidato único del petrismo a la Presidencia, y que la publicidad utilizará exclusivamente su imagen, la del líder del proceso y el logo del partido.

Asimismo, advierte que cualquier uso de los símbolos del Pacto Histórico en campañas distintas a Senado y Cámara podrá derivar en la aplicación de normas estatutarias, la ley de bancadas y decisiones disciplinarias de los órganos directivos.

“Esa es nuestra consulta. Ese es nuestro mandato: ganar con el pueblo”, afirma el documento al insistir en que toda la militancia debe enfocarse en asegurar la victoria legislativa del 8 de marzo.

Roy Barreras hace pública su inconformidad

Aunque la circular tenía carácter interno, el candidato presidencial Roy Barreras la divulgó en un video y manifestó su desacuerdo. El exembajador en el Reino Unido advirtió que la decisión podría terminar favoreciendo a la ‘Gran Consulta por Colombia’, promovida por sectores de derecha y centro derecha.

“La unidad es la victoria. Juntos hicimos posible el gobierno de Petro hace cuatro años. Solo juntos podemos derrotar la consulta uribista del 8 de marzo para garantizar un cambio seguro”, expresó.

Barreras insistió en que la cohesión es clave para profundizar las reformas sociales y evitar el regreso de la derecha al poder. También cuestionó lo que calificó como llamados amenazantes hacia las bases: “No es amenazando bases que se logra sumar, es abrazando a todos”.

La decisión del Pacto Histórico añade tensión a la contienda electoral, en un momento en que la consulta presidencial y las elecciones legislativas confluyen en una misma fecha decisiva.