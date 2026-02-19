El Gobierno Nacional aseguró que la ayuda internacional para atender la emergencia por inundaciones en Córdoba solo se activa a solicitud expresa del Estado colombiano y cuando se superan las capacidades internas de respuesta.

A través de un comunicado conjunto, la Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con la capacidad técnica, logística y operativa para atender la situación en el departamento.

“El llamamiento internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia”, precisó el documento.

Solo por solicitud del Gobierno

Según la UNGRD, mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la atención se realiza con medios propios. Cuando la magnitud del evento exige apoyo externo, la entidad solicita formalmente a la Cancillería activar los canales diplomáticos.

El comunicado enfatiza que la cooperación responde a una demanda identificada técnicamente y no a ofertas externas ni a llamados de autoridades territoriales. Además, recuerda que el mecanismo de llamamiento internacional está contemplado en la normativa vigente y debe ser firmado por el presidente de la República.