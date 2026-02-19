Fiscalía indaga posibles fallas de la Nueva EPS en caso de Kevin Acosta

El fallecimiento de Kevin Acosta, ocurrido el 13 de febrero, abrió un nuevo frente de controversia sobre el funcionamiento del sistema de salud en Colombia. El menor, diagnosticado con hemofilia, estuvo dos meses sin recibir el tratamiento que debía aplicarse cada 21 días para prevenir hemorragias, un hecho que ahora es investigado por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información conocida, Kevin no accedía al fármaco desde diciembre, pese a que se trataba de un medicamento esencial para evitar episodios de sangrado. La indagación busca establecer si existieron omisiones de funcionarios del sistema de salud, particularmente por la presunta negativa o demora de la Nueva EPS en suministrar el tratamiento.

El caso se convirtió en un símbolo de la crisis financiera de las EPS, varias de ellas intervenidas por el Gobierno, y del impacto que estas dificultades pueden tener en pacientes con enfermedades crónicas o huérfanas.

La polémica aumentó tras una alocución del 16 de febrero, en la que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, atribuyeron inicialmente la muerte del menor a un accidente en bicicleta que, según dijeron, debía haber sido prevenido por su madre.

Posteriormente, indicaron que la familia no habría autorizado una cirugía en la cabeza para tratar una hemorragia derivada del golpe. No obstante, en esas declaraciones no se hizo referencia a que el niño llevaba dos meses sin recibir el medicamento preventivo que requería periódicamente.