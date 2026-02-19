Jueza Vivian Polanía murió por sobredosis de cocaína, según Medicina Legal

Un reciente informe del Instituto de Medicina Legal estableció que la jueza Vivian Polanía murió por una sobredosis de cocaína. El dictamen fue elaborado por expertos forenses en Bogotá tras la práctica de análisis toxicológicos al cuerpo de la funcionaria, hallada sin vida el 17 de diciembre de 2025 en su apartamento en Cúcuta.

Según el reporte, los exámenes confirmaron la presencia de estupefacientes en su organismo y señalaron que la cocaína fue la causa inmediata de la muerte. No obstante, los peritos anunciaron la realización de un estudio complementario para determinar si existieron otras sustancias que pudieran haber influido en el deceso.

La Fiscalía espera incorporar los resultados adicionales al expediente judicial para completar la investigación iniciada el mismo mes del fallecimiento.

Hallazgo del cuerpo: el bebé estaba en la cama

El cuerpo de la jueza fue encontrado luego de que dejara de responder a los mensajes de su familia y del equipo de escoltas asignado a su protección. La última comunicación conocida se produjo la noche anterior a su muerte. Ante la falta de respuesta, sus allegados alertaron a las autoridades.

La Policía ingresó a la vivienda junto con el grupo de protección y encontró a Polanía sin vida en su cama. A su lado estaba su hijo de apenas mes y medio de nacido. El menor fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la ciudad para una valoración médica.

Actualmente, el bebé permanece bajo custodia estatal mientras se evalúa su estado de salud y se define el mecanismo de protección más adecuado.

Esposo revela detalles de la vida personal

El esposo de la jueza, Anuar Salín, relató detalles de la relación en el pódcast Conducta Delictiva. Describió una unión marcada por una fuerte atracción y episodios de celos, y señaló que Polanía había sido diagnosticada con un trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico.

A pesar de ese antecedente médico, Salín aseguró que la jueza estaba dedicada a su hijo. “Estaba siendo muy responsable como madre, estaba muy contenta de serlo y completamente direccionada al bienestar del bebé”, afirmó.

El esposo también explicó que, al llegar a la clínica, notó una hinchazón en la cabeza del menor y solicitó la práctica de un TAC. El examen descartó lesiones graves.

Salín añadió que Polanía mantenía nulo contacto con su familia de origen, a la que calificó como disfuncional, y recordó que existían denuncias por presunto maltrato intrafamiliar en su contra. Estos elementos forman parte de la investigación que busca reconstruir las últimas horas de vida de la funcionaria judicial.

Trayectoria marcada por procesos y polémicas

Vivian Polanía se desempeñaba como Jueza Primera de Control de Garantías de Cúcuta. Era reconocida por su participación en procesos contra bandas criminales en la región fronteriza y por su papel en audiencias de alto perfil, como la adelantada contra Alejandro José Arias, alias 'El Cojo', vinculado al asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez.

Le puede interesar: Jueza Vivian Polanía: los nuevos hallazgos clave tras su muerte

Su carrera también estuvo rodeada de controversias. En 2023 fue señalada por participar en un presunto show erótico dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta. Un año antes recibió quejas por expresiones consideradas despectivas durante audiencias judiciales; en ese caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la absolvió.

Otro episodio ocurrió durante una audiencia virtual en la que apareció semidesnuda mientras fumaba un cigarrillo, lo que generó críticas y nuevas quejas ante la Procuraduría.

Por ahora, la principal hipótesis de las autoridades apunta a un posible suicidio, aunque el proceso continúa abierto. Los resultados del estudio toxicológico complementario serán clave para establecer con mayor precisión las circunstancias que rodearon la muerte de la jueza.