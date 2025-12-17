Vivian Polanía Franco fue la jueza que logró algo poco habitual en el poder judicial colombiano: convertirse en un personaje reconocible para la opinión pública. Su nombre dejó de circular únicamente en despachos y providencias para instalarse en redes sociales, titulares y debates nacionales sobre el rol de los funcionarios, la vida privada y la exposición mediática.

Ese mismo nombre, asociado durante años a polémicas y discusiones sobre la conducta de los servidores judiciales, volvió a ocupar titulares tras ser encontrada sin vida en su apartamento en Cúcuta, un hecho cuyas circunstancias son materia de investigación por parte de las autoridades.

Polanía se desempeñaba como jueza penal y hacía parte de la Rama Judicial en un contexto marcado por la virtualidad. Fue justamente durante una audiencia en línea, en 2022, cuando su imagen dio la vuelta al país: apareció fumando y recostada en una cama mientras cumplía funciones oficiales. El video se viralizó de inmediato y la convirtió en blanco de críticas, memes y análisis sobre la ética judicial y el comportamiento de los jueces en espacios institucionales.

A ese episodio le siguieron otros registros audiovisuales que reforzaron la controversia, incluida una diligencia judicial en la que fue vista semidesnuda frente a la cámara. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, ampliando el debate sobre los límites entre lo personal y lo profesional en el ejercicio de la justicia.

Las consecuencias no tardaron en llegar. El Consejo Superior de la Judicatura ordenó su suspensión y abrió procesos disciplinarios en su contra. Tiempo después, Polanía regresó a sus funciones, pero su nombre ya había quedado ligado a una discusión de fondo: hasta dónde llega la vida privada de un juez y en qué punto esta puede afectar la investidura del cargo.

Lea también: Investigarán a la jueza Vivian Polanía por polémico video en el Palacio de Justicia.

Lejos de replegarse, Vivian Polanía asumió un rol activo en redes sociales. Tenía miles de seguidores y una presencia constante en plataformas como Instagram, donde compartía fotografías personales, rutinas de ejercicio y reflexiones. Esa faceta llevó a que algunos la calificaran como una jueza “influencer”, una etiqueta inusual, y para muchos incómoda, dentro del mundo judicial.

La propia Polanía se refirió públicamente a las críticas y defendió su derecho a mostrarse como mujer y como ciudadana, al señalar que su imagen personal no anulaba su formación ni su capacidad profesional. Esa postura la convirtió en una figura aún más polarizante y reforzó el interés mediático en su vida pública.

En el plano personal, atravesaba un momento clave: se había convertido recientemente en madre de un bebé de dos meses. Además, mantenía una relación sentimental con un integrante de la Fuerza Pública, un dato que se conoció públicamente y que también despertó atención en la opinión pública.

Quienes la conocieron la describían como una mujer versátil, segura de sí misma y consciente del impacto que generaba. Para algunos sectores, representó una ruptura con los estereotipos tradicionales del sistema judicial; para otros, fue un ejemplo de cómo la exposición mediática puede tensionar la credibilidad institucional.

Vivian Polanía quedó instalada como una figura que incomodó y abrió debates dentro y fuera de la Rama Judicial, en una justicia enfrentada a los tiempos digitales, al escrutinio permanente y a la dificultad de conciliar lo público con lo personal.

¿Qué se sabe de la muerte?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, el hallazgo se produjo tras una llamada al Centro Automático de Despacho (CAD).

“El CAD recibe una llamada por parte del celador donde vive la jueza Vivian Polanía. Se ingresa con un cerrajero y la madre de la jueza, donde se encuentra a la jueza muerta en su cama en compañía del bebé”, informó el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Asimismo, el oficial confirmó que el bebé fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.