Los lujos que Epa Colombia se estaría dando en la cárcel

Un informe reservado conocido en exclusiva por Noticias RCN ha puesto en el centro de la polémica a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, por presuntos comportamientos irregulares mientras permanece recluida en una Escuela de Carabineros en Bogotá.
De acuerdo con el documento, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la empresaria le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares durante controles rutinarios. Este hecho constituye una falta grave dentro de los reglamentos aplicables a personas privadas de la libertad, donde el uso y posesión de dispositivos móviles está estrictamente prohibido.
El informe advierte que estos hallazgos no serían incidentes aislados, sino parte de un patrón reiterado de incumplimiento de las normas internas dentro de la guarnición militar.
Episodio del vehículo de lujo
Uno de los hechos más llamativos ocurrió el 17 de diciembre de 2025. Según el reporte, los custodios no lograban ubicar a la influenciadora en su celda, lo que encendió las alertas de seguridad. Tras una búsqueda, fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que había sido estacionado en un área no autorizada.
La bogotana aseguró que el automóvil era de su propiedad y que lo había ingresado como un regalo para su pareja, lo que generó cuestionamientos sobre los controles de ingreso y la supervisión dentro de la escuela de Carabineros.
Tensiones con autoridades
El informe también documenta episodios de tensión entre la interna y miembros de la Policía Nacional de Colombia. Según versiones de los custodios, Epa Colombia habría reaccionado de manera alterada ante procedimientos rutinarios, especialmente durante la verificación de visitas.
Uno de los funcionarios habría tenido que advertirle sobre las consecuencias de reincidir en este tipo de comportamientos, en medio de un ambiente descrito como tenso.
Enfrentamientos con otra interna
Otro punto relevante del informe son los constantes enfrentamientos con Margaret Chacón, quien también se encuentra recluida en la misma institución. Chacón fue condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
Según los documentos, ambas internas han protagonizado discusiones frecuentes motivadas por diferencias personales, lo que ha generado preocupación entre las autoridades encargadas de la custodia.
La situación ha abierto un debate sobre los niveles de control, disciplina y posibles privilegios dentro de centros de reclusión especiales como la escuela de Carabineros en Bogotá. Expertos señalan que este tipo de incidentes podría evidenciar fallas en los protocolos de seguridad y supervisión.