Los lujos que Epa Colombia se estaría dando en la cárcel

Un informe reservado conocido en exclusiva por Noticias RCN ha puesto en el centro de la polémica a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, por presuntos comportamientos irregulares mientras permanece recluida en una Escuela de Carabineros en Bogotá.

De acuerdo con el documento, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, la empresaria le habrían encontrado al menos cinco teléfonos celulares durante controles rutinarios. Este hecho constituye una falta grave dentro de los reglamentos aplicables a personas privadas de la libertad, donde el uso y posesión de dispositivos móviles está estrictamente prohibido.

El informe advierte que estos hallazgos no serían incidentes aislados, sino parte de un patrón reiterado de incumplimiento de las normas internas dentro de la guarnición militar.

Episodio del vehículo de lujo

Uno de los hechos más llamativos ocurrió el 17 de diciembre de 2025. Según el reporte, los custodios no lograban ubicar a la influenciadora en su celda, lo que encendió las alertas de seguridad. Tras una búsqueda, fue encontrada dentro de un vehículo Mini Cooper de color morado que había sido estacionado en un área no autorizada.