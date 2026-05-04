La recta final de La Casa de los Famosos Colombia vivió uno de sus momentos más impactantes con la eliminación de la influencer Alexa Torrex, quien abandonó la competencia el pasado domingo 3 de mayo en medio de una ola de reacciones dentro y fuera del programa.
Una eliminación inesperada en la gala decisiva
Durante la gala, Torrex quedó en la placa de nominación junto a Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal y Valentino Lázaro. Aunque la votación estuvo reñida, Alexa obtuvo el menor respaldo del público con un 17,26 %, quedando fuera del esperado top 7.
Estrada lideró la votación con un 27,70 %, seguido por Zapata, mientras que Bernal y Lázaro también lograron superar a la creadora de contenido.
Un mensaje emotivo antes de salir
Antes de abandonar la casa, Alexa Torrex dejó un mensaje cargado de emoción dirigido a Alejandro Estrada, con quien desarrolló una fuerte conexión durante el reality: "Dile a Alejo que los quiero mucho y vayan para adelante. Desde afuera cuentan con todo mi apoyo. Iba a pasar en algún momento, yo lo sabía”.
Además, tomó una última decisión estratégica al nominar a Juanda Caribe, argumentando que quería que viviera la experiencia de estar en la placa, como el resto de sus compañeros.
Reacciones dentro de la casa: lágrimas y sorpresa
La salida de Torrex provocó una reacción inmediata entre los participantes. Alejandro Estrada fue uno de los más afectados, rompiendo en llanto y destacando el desempeño de su compañera:
La quiero mucho, me encariñé muchísimo... para mí lo hizo muy bien todo
El ambiente dentro de la casa quedó marcado por la sorpresa y la incredulidad, evidenciando el peso que tenía Alexa en la dinámica del grupo.
Polémica fuera del reality: habla su expareja
Mientras tanto, fuera del programa, la controversia creció tras las declaraciones de Jhorman Toloza, expareja de la influencer. A través de redes sociales, lanzó fuertes críticas hacia el entorno de Torrex:
Esta derrota no es por ella, se la adjudico completamente a su familia… y al inútil del manager
No obstante, también reconoció el esfuerzo de Alexa dentro del reality, mostrando una postura más conciliadora:
Alexa… este era tu sueño… tienes mi respeto por esto
La relación entre Torrex y Toloza ya había estado en el centro de la controversia durante el programa, especialmente tras el acercamiento de la influencer con Tebi Bernal, que incluyó un beso y generó múltiples reacciones tanto dentro como fuera de la casa.