Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, dio su primera entrevista desde que el cantante falleció el 10 de enero de este año, después de que su jet privado se accidentara en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

La mujer primero habló de su historia en ‘Se dice de mí’, pero este domingo 3 de mayo, ella conversó en ‘Expediente final’, también de Caracol Televisión.

Restrepo recordó que las semanas previas al accidente aéreo del pasado 10 de enero estuvieron llenas de momentos especiales. Según relató, diciembre de 2025 fue uno de los más significativos para la familia, con reuniones en casa, tradiciones navideñas y celebraciones sencillas pero memorables.

“Compartimos como nunca. Estuvimos en casa, comimos buñuelos y disfrutamos cada fecha especial”, afirmó, destacando la cercanía que vivieron en esos días.

Sueños musicales y encuentros clave

Uno de los recuerdos más emocionantes para el cantante fue su encuentro con Maluma, con quien grabó un nuevo tema. Además, Jiménez le confesó a su esposa que planeaba invitarlo a un concierto en Estadio El Campín, un escenario emblemático que representaba un paso importante en su carrera.

Los últimos días en Villavicencio

Ya en enero, la familia viajó a Villavicencio, donde vivieron, según Restrepo, “tres de los mejores días”. Allí, el artista compartió intensamente con sus hijos, jugando y disfrutando de su compañía.

Sobre el último día que lo vio, relató un momento cotidiano que hoy cobra un significado especial. Jiménez se despertó molesto porque ella no lo había despertado con cariño. A pesar de ello, se despidieron con una promesa sencilla pero dolorosa: verse “pasado mañana”, algo que nunca ocurrió.

Sin embargo, lo que más conmovió a los televidentes fue cuando contó Sonia Restrepo recordó el momento exacto en el que supo sobre la fatídica noticia:

“Yo estaba haciendo el pastel de chocolate con las niñas, como a las 4 y media me suena el teléfono, yo pensaba que era él, porque él siempre me llamaba antes de despegar. Me llama un amigo de él y me dice: ‘doña Sonia, es que me acabaron de decir que Yeison tuvo un accidente’, a lo que yo digo: ‘¿sería en el carro?’, yo no había captado que él me dijo que ya había llegado al aeropuerto, pero yo dije, ‘él siempre me llama antes de volar, y yo llame y llame a Yeison y no me contestaba, a lo que yo le devuelvo la llamada a esta persona y me dice: ‘no, doña Sonia, es que fue en el avión’.

Yo me negaba a creerlo y yo salí al patio de mi casa, y yo gritaba y corría como una loca por todos lados, y yo solo gritaba y yo decía: ‘eso es mentira’. Yo no podía entender que eso era verdad, entonces yo llamo a mi cuñada y yo le digo: ‘Lina, ¿usted dónde está? Yo solo voy a creer cuando usted vaya y compruebe. Yo gritaba, mi hermano trataba de contenerme, yo empecé a llorar, me acuerdo que fui y prendí un velón, yo decía: ‘papito Dios, esto es mentira, esto es una confusión, esto es mentiras, él ya me va a llamar”.