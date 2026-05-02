Carolina Cruz abrió su corazón en una reciente conversación en el pódcast Puedo ser, donde habló sin filtros sobre su vida personal y explicó por qué nunca llegó al matrimonio con Lincoln Palomeque, con quien sostuvo una relación de casi 12 años y es el padre de sus dos hijos, Matías y Salvador.
El matrimonio: una idea que cambió con el tiempo
Durante la entrevista, la presentadora confesó que en su juventud sí contempló la posibilidad de casarse, pero con los años su visión sobre el matrimonio evolucionó. Ella reconoció que, tras su separación, llegó a cuestionarse si una unión legal habría cambiado el rumbo de la relación.
“Esa creencia en algún momento me limitó mucho… pensé que tal vez el matrimonio nos habría dado más protección”, expresó. Sin embargo, hoy sostiene que una relación no necesita formalizarse legal o religiosamente para ser válida o exitosa.
“Sí funcionó”: una nueva forma de entender las relaciones
Lejos de considerar su historia como un fracaso, Carolina Cruz destacó el valor de lo construido junto a Palomeque, especialmente sus hijos. “No puedo decir que no funcionó porque duré casi 12 años y tengo lo más valioso en mi vida”, afirmó.
Con esta reflexión, la presentadora propone cambiar la narrativa tradicional sobre las rupturas amorosas, sugiriendo que el éxito de una relación no debe medirse únicamente por su duración o por la existencia de un matrimonio.
Coparentalidad y respeto tras la separación
Desde su separación oficial en 2022, Cruz y Palomeque han priorizado el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador, manteniendo una relación cordial basada en el respeto y la madurez.
Según la presentadora, el proceso ha implicado sanar, perdonar y dejar de lado el ego. “El amor se transforma y más cuando dos personas entienden”, señaló, destacando la importancia de la coparentalidad consciente.
Crítica a la presión social y religiosa
Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue su cuestionamiento a las creencias sociales y religiosas que asocian el matrimonio con estabilidad o éxito emocional. Cruz afirmó que frases como “hasta que la muerte los separe” pueden convertirse en una carga cuando el amor se termina.
“Hay una realidad: vas a estar ahí hasta que el amor esté”, explicó, subrayando que la felicidad individual debe ser una prioridad, incluso por encima de las expectativas externas.
Aunque no descarta la posibilidad de casarse en algún momento, Cruz dejó claro que no lo considera una necesidad. “Si pasa, fantástico; si no, tampoco es grave”, concluyó.