Carolina Cruz abrió su corazón en una reciente conversación en el pódcast Puedo ser, donde habló sin filtros sobre su vida personal y explicó por qué nunca llegó al matrimonio con Lincoln Palomeque, con quien sostuvo una relación de casi 12 años y es el padre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

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El matrimonio: una idea que cambió con el tiempo

Durante la entrevista, la presentadora confesó que en su juventud sí contempló la posibilidad de casarse, pero con los años su visión sobre el matrimonio evolucionó. Ella reconoció que, tras su separación, llegó a cuestionarse si una unión legal habría cambiado el rumbo de la relación.

“Esa creencia en algún momento me limitó mucho… pensé que tal vez el matrimonio nos habría dado más protección”, expresó. Sin embargo, hoy sostiene que una relación no necesita formalizarse legal o religiosamente para ser válida o exitosa.

“Sí funcionó”: una nueva forma de entender las relaciones

Lejos de considerar su historia como un fracaso, Carolina Cruz destacó el valor de lo construido junto a Palomeque, especialmente sus hijos. “No puedo decir que no funcionó porque duré casi 12 años y tengo lo más valioso en mi vida”, afirmó.