La escritora caleña Lina Botero presenta Salir de casa para poder volver, una obra que reúne poemas, imágenes y anotaciones para hablar del movimiento, el desarraigo y la búsqueda de un refugio interior.

El libro se define como una propuesta dirigida a “quienes se están moviendo sin saber aún hacia dónde”. Desde esa idea, Botero construye una obra sobre salir, perderse, habitar el temblor y encontrar una forma de sostenerse cuando todo cambia.

La historia gira en torno a “una casa que se cae” y, al mismo tiempo, como el intento de inventar otra sin muros. Allí, una mujer camina entre escombros y convierte el lenguaje en un mapa que no habla tanto de llegar, sino de moverse.

Un recorrido entre salida, tránsito y retorno

La obra está compuesta por seis movimientos: desborde, salida, errancia, tránsito, pausa y retorno. A través de ellos, Lina Botero se desplaza entre ciudades, afectos y paisajes para construir una voz propia y una idea de casa que ya no depende únicamente de un lugar físico.

Uno de los fragmentos incluidos en el dossier anticipa el tono íntimo del libro: “Tengo que inventar otra cosa, otra casa en obra gris”. La frase resume una de las búsquedas centrales de la obra: crear algo nuevo sin quedar atrapada en el pasado.

En Salir de casa para poder volver, la vida aparece como una suma de fragmentos, no como una línea recta. La casa, el cuerpo, el vacío y la memoria funcionan como imágenes para hablar de la vulnerabilidad, pero también de la posibilidad de reconstrucción.

¿Quién es Lina Botero?

Lina Botero nació en Cali en 1990. Es poetógrafa, coleccionista de diarios y cajas de fósforos, y autora de El oficio de desvestirse, publicado en 2024. Su trabajo cruza poesía visual, escritura, videoensayo, performance y fotografía.

La autora tiene una maestría en Fotografía Contemporánea y ha expuesto su obra en Colombia y España. También ha publicado en medios latinoamericanos como Vogue, enseña poesía visual en Doméstika y ha dirigido contenidos audiovisuales para artistas.

Además, ha retratado escritores y músicos en distintos festivales, entre ellos la Feria del Libro de Bogotá y el Festival Gabo. Con este nuevo libro, Botero continúa una búsqueda creativa marcada por la relación entre palabra, imagen, memoria y movimiento.