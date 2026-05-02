Hallan muerto a conductor de plataforma en Bogotá tras desaparición

Darío Forero, reportado como desaparecido desde el 29 de abril, fue hallado sin vida en el parque Islandia, en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad, en un caso que aún no tiene respuestas claras.



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El hombre fue visto por última vez hacia las 4:30 p. m. en inmediaciones de la estación de TransMilenio Las Nieves, en el centro de la capital, mientras trabajaba a bordo de su vehículo, un Nissan March gris de placas FOO 124. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero, lo que llevó a su familia a activar una búsqueda urgente a través de redes sociales.

El cuerpo fue hallado un día después, el 30 de abril, y trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde permaneció hasta que sus familiares lograron identificarlo oficialmente. Durante ese tiempo, sus allegados aún lo buscaban sin saber que ya había sido encontrado, lo que aumentó la angustia en torno al caso.

Un caso lleno de interrogantes

Las circunstancias de la muerte de Forero siguen siendo inciertas. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo no presentaba signos evidentes de violencia, un detalle que ha llamado la atención de las autoridades y que abre múltiples hipótesis sobre lo ocurrido durante las horas en las que estuvo desaparecido.

A esto se suma un elemento clave: el vehículo en el que trabajaba no ha sido localizado. Para los investigadores, este podría ser un punto determinante para reconstruir sus últimos movimientos y establecer si hubo participación de terceros.



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El caso ocurre en medio de un contexto de preocupación por la seguridad en Bogotá, especialmente para conductores de plataformas digitales, quienes están expuestos a riesgos constantes durante sus jornadas. En localidades como Santa Fe y Bosa, donde se registraron los últimos movimientos del conductor, las autoridades han intensificado operativos ante el aumento de hechos delictivos.

Mientras avanzan las investigaciones y se esperan los resultados de Medicina Legal, la familia de Darío Forero pide respuestas claras que permitan esclarecer lo ocurrido y cerrar un caso que, por ahora, permanece rodeado de incertidumbre.