El Banco de la República mantuvo inalterada su tasa de interés en 11,25%, luego de dos incrementos consecutivos en los últimos meses. La decisión se da en un contexto de inflación al alza, que en marzo se ubicó en 5,56%, y de tasas todavía elevadas para el sistema financiero.

Aunque el Emisor hizo una pausa en el ciclo de aumentos, la tasa de referencia se mantiene en niveles altos, después de pasar de 9,25% a 11,25% en lo corrido de 2026. Este escenario ha tenido efectos tanto en el costo del crédito como en las alternativas de ahorro disponibles para los hogares.

Uno de los instrumentos que ha ganado relevancia son los CDT, que durante este año han alcanzado rentabilidades cercanas al 13% efectivo anual en algunas entidades, según el análisis realizado por MejorCDT.

Más ahorro en CDT que en cuentas tradicionales

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera analizadas en el informe, a febrero el saldo de personas naturales en CDT llegó a cerca de $141,7 billones, por encima de los $123 billones registrados en cuentas de ahorro. Además, más de 2,3 millones de personas en Colombia tienen actualmente un CDT.

Para David Susa, experto financiero y fundador de MejorCDT, este comportamiento refleja un cambio en las decisiones de los hogares frente al ahorro.

“Más allá de la pausa, estamos viendo un cambio muy claro: mientras el crédito se encarece, el ahorro está tomando un rol mucho más protagónico en las decisiones de los colombianos”, señaló.

El informe también advierte que la reacción de las tasas de los CDT frente a los movimientos del Banco de la República ha sido desigual. Tras el aumento de 100 puntos básicos en enero, las tasas de estos productos subieron con fuerza; después del incremento de marzo, el ajuste continuó, pero a un ritmo más moderado.

Según Susa, esto podría indicar que el mercado se está acercando a un punto de equilibrio, en el que nuevos movimientos de la tasa de política monetaria tendrían un impacto menos fuerte sobre los CDT.

Incertidumbre y decisiones de ahorro

El documento también señala que parte de los ahorradores se mantiene cautelosa frente a nuevas decisiones financieras, en medio del contexto político y electoral. Un estudio citado por MejorCDT indica que el 46% de las personas se sienten cautelosas al momento de ahorrar e invertir.

El análisis plantea que, en un mercado con más de 25 entidades ofreciendo CDT, las condiciones pueden variar de forma significativa. Por eso, antes de abrir uno de estos productos, es clave revisar plazo, tasa, monto mínimo, condiciones de apertura y necesidades de liquidez.