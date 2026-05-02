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¿Se podrá ver el show de Shakira en Río desde Colombia?

Sáb, 02/05/2026 - 09:37
Finalmente se llegó el día del show en Copacabana, Río de Janeiro, de Shakira. Aquí le contamos los detalles de la anticipada presentación.
Ensayo de Shakira en Río
Créditos:
EFE

Shakira será la gran protagonista de uno de los eventos musicales más esperados de 2026: un concierto gratuito en la icónica Playa de Copacabana, este sábado 2 de mayo. El espectáculo forma parte de la iniciativa Todo Mundo no Rio y se perfila como una de las presentaciones más multitudinarias del año.

¿A qué hora es el show de Shakira en Copacabana?

El show principal está programado para iniciar a las 9:45 p.m. (hora local de Brasil). Para los fanáticos en otros países de América Latina, estos son los horarios:

  • Colombia: 7:45 p.m.
  • México: 6:45 p.m.
  • Argentina y Chile: 9:45 p.m.

Este ajuste horario permitirá que millones de seguidores puedan disfrutar del concierto en simultáneo desde distintos países.

¿Dónde ver el concierto de Shakira en vivo?

El evento será transmitido en vivo por los canales brasileños TV Globo y Multishow, además de la plataforma de streaming Globoplay.

Aunque algunos usuarios en redes sociales han mencionado posibles transmisiones a través de plataformas como YouTube o TikTok, estas opciones no han sido confirmadas oficialmente, por lo que se recomienda seguir únicamente los canales autorizados.

Una jornada musical desde la tarde

El espectáculo no se limitará al concierto principal. Desde horas de la tarde, el público podrá disfrutar de sets en vivo de reconocidos DJs como Vintage Culture y DJ Maz, quienes abrirán la jornada.

Tras la presentación de Shakira, la fiesta continuará con un after party liderado por Papatinho y Melody, extendiendo la celebración hasta la madrugada.

Posibles artistas invitados: crecen las especulaciones

La expectativa también gira en torno a los posibles invitados sorpresa. Aunque no hay confirmación oficial, uno de los nombres más mencionados es el de Anitta, quien recientemente ha interactuado con Shakira y mantiene colaboraciones cercanas.

Otros artistas que suenan con fuerza en redes y medios incluyen a Alejandro Sanz, Zara Larsson, Beéle e incluso Rihanna. Sin embargo, todas estas participaciones permanecen en el terreno de la especulación.

Un concierto con significado personal

En la antesala del evento, Shakira compartió una emotiva carta dirigida a sus seguidores en Brasil y América Latina. En ella, explicó que este concierto representa mucho más que un espectáculo: es el reflejo de un proceso personal de reconstrucción.

La artista reveló que, tras atravesar un momento en el que “todo lo que había construido se vino abajo”, encontró una nueva fuerza para reinventarse como madre, proveedora y figura artística. De esa experiencia nació su gira inspirada en el mensaje de resiliencia femenina.

El concierto en Copacabana no solo promete ser un hito musical, sino también un símbolo de conexión emocional con millones de fans que han acompañado a Shakira a lo largo de su carrera.

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