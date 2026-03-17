La casa de los famosos sigue consolidándose como uno de los programas más vistos y comentados en Colombia. En su más reciente episodio, una escena protagonizada por Marilyn Patiño y Renzo Meneses encendió las redes sociales, especialmente por la inesperada reacción de Mariana Zapata.

Lea también: Las reacciones que dejó la eliminación de Beba de La casa de los famosos

El momento ocurrió durante la popular dinámica del “congelado”, en la que los participantes deben permanecer completamente inmóviles mientras invitados especiales ingresan a la casa.

Aunque las reglas prohíben cualquier movimiento, las expresiones faciales suelen delatar las emociones, convirtiendo estas escenas en contenido viral. Esta vez, los invitados fueron Marilyn Patiño y Renzo, exconcursantes de la misma temporada, quienes sorprendieron al grupo con su ingreso.

La revelación que nadie esperaba

Durante su intervención, Marilyn no solo envió mensajes a algunos participantes, sino que protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al revelar su relación sentimental con Renzo.

La pareja contó que su historia de amor comenzó durante el Carnaval de Barranquilla, lo que generó sorpresa dentro de la casa. A pesar de que los famosos debían permanecer quietos, varios no lograron ocultar su asombro.

Para sellar el momento, ambos compartieron un beso frente a todos, escena que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La reacción de Mariana Zapata se roba el protagonismo

Aunque el gesto romántico captó la atención inicial, fue la reacción de Mariana Zapata lo que terminó dominando la conversación digital.

La participante, quien anteriormente habría tenido un vínculo con Renzo dentro del reality, no pudo disimular su expresión al presenciar el beso. Las cámaras captaron el instante exacto, generando múltiples comentarios entre los seguidores del programa.

Mientras otros concursantes intentaban mantener la compostura para cumplir con la dinámica, la reacción de Mariana destacó por su naturalidad, lo que muchos interpretaron como una muestra genuina de sorpresa.

Más pullas para Mariana

El tema de Renzo no fue lo único, pues al llegar, la actriz también intentó posar como Mariana lo hizo semanas atrás en la prueba de talentos, donde ella enseñó a hacerlo profesionalmente y motivo por el que se ha vuelto un meme viral en las redes.

Sin embargo, parece que la antioqueña no cogió la indirecta, pues ella expresó que no lo había entendido, a lo que Campanita dijo que era por la forma en la que ella se quedaba en los congelados.