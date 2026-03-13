Abogada de Epa Colombia explica por qué no ha logrado su libertad

La situación judicial de la empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió a generar debate público luego de que la abogada Wendy Herrera se pronunciara sobre el estado actual del proceso.

La creadora de contenido cumple actualmente una condena relacionada con los daños causados a una estación del sistema de transporte TransMilenio durante las protestas sociales de 2019 en Bogotá, hechos que ella misma difundió en sus redes sociales en ese momento.

Por qué está presa Epa Colombia

El proceso judicial contra Daneidy Barrera se originó por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando en medio de manifestaciones en la capital del país la influencer publicó un video en el que aparecía rompiendo parte de la infraestructura de una estación de TransMilenio.

Las autoridades consideraron que su conducta constituía varios delitos, entre ellos:

Daño en bien ajeno agravado

Instigación a delinquir, debido a la difusión del video en redes sociales

En 2025, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó en firme la sentencia contra la empresaria, estableciendo una condena de 63 meses y 15 días de prisión (algo más de cinco años).

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo incluyó:

Una multa equivalente a 492 salarios mínimos

La prohibición de ejercer como influenciadora en redes sociales durante el tiempo de la condena

Lo que dice la abogada sobre el proceso

En medio del debate público sobre el caso, la abogada Wendy Herrera aseguró que ha manifestado su intención de asumir la defensa de Barrera, aunque explicó que todavía no cuenta con el poder legal necesario para actuar plenamente dentro del proceso.