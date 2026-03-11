Andrea Valdiri volvió a captar la atención de sus seguidores al revelar nuevos detalles de la celebración de los 15 años de su hija mayor, Isabella. Con cerca de nueve millones de seguidores en Instagram, ella ha compartido parte de los preparativos de una fiesta que promete convertirse en uno de los eventos sociales más comentados en redes.
Un cumpleaños que comenzó en Cartagena
Los festejos iniciaron el pasado 3 de marzo, fecha en la que Isabella cumplió oficialmente 15 años. Para esa ocasión, madre e hija viajaron a Cartagena, donde comenzaron la celebración con una serie de sorpresas organizadas especialmente para la adolescente.
Según lo mostrado por Andrea Valdiri en sus historias de Instagram, la primera sorpresa ocurrió a la medianoche. Isabella recibió un pastel, un ramo de flores y una serenata de mariachis que llegó hasta el balcón del hotel en el que se hospedaban dentro de la ciudad amurallada.
Durante la estadía también realizaron una sesión de fotos especial por sus 15 años, mientras avanzaban los preparativos de la fiesta principal que reunirá a familiares, amigos y varios invitados del mundo digital.
La Serrezuela, el exclusivo lugar elegido
Uno de los aspectos que más comentarios ha generado en redes sociales es el lugar elegido para la celebración: La Serrezuela.
Este reconocido espacio funciona en una antigua plaza de toros restaurada que hoy opera como centro comercial, cultural y escenario de grandes eventos en la ciudad. En los últimos años se ha convertido en sede de conciertos, desfiles de moda y celebraciones privadas de alto perfil.
De acuerdo con lo revelado por la creadora de contenido en un video donde muestra la organización del evento, solo el alquiler del lugar tendría un costo cercano a los 60 millones de pesos, una cifra que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.
Fecha de la fiesta e invitaciones especiales
Aunque Isabella ya celebró su cumpleaños de manera íntima, la fiesta oficial se realizará el próximo viernes 13 de marzo en La Serrezuela.
Otro detalle que ha llamado la atención fue el diseño de la invitación. En lugar de un sobre tradicional, los invitados recibieron una caja en tonos rosado claro y blanco que incluye un portarretrato con la imagen del lugar donde se realizará la fiesta.
La diseñadora encargada explicó que el objetivo es que la caja pueda reutilizarse posteriormente para guardar objetos personales o recuerdos del evento.
Código de vestimenta para los invitados
La invitación también incluye un código de vestimenta formal.
Las mujeres deberán asistir con vestidos largos en tonos pastel.
Los hombres deberán usar smoking.
Además, se recomendó evitar colores como beige, azul claro o prendas con brillo, con el fin de mantener una estética uniforme durante la celebración.