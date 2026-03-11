Andrea Valdiri volvió a captar la atención de sus seguidores al revelar nuevos detalles de la celebración de los 15 años de su hija mayor, Isabella. Con cerca de nueve millones de seguidores en Instagram, ella ha compartido parte de los preparativos de una fiesta que promete convertirse en uno de los eventos sociales más comentados en redes.

Un cumpleaños que comenzó en Cartagena

Los festejos iniciaron el pasado 3 de marzo, fecha en la que Isabella cumplió oficialmente 15 años. Para esa ocasión, madre e hija viajaron a Cartagena, donde comenzaron la celebración con una serie de sorpresas organizadas especialmente para la adolescente.

Según lo mostrado por Andrea Valdiri en sus historias de Instagram, la primera sorpresa ocurrió a la medianoche. Isabella recibió un pastel, un ramo de flores y una serenata de mariachis que llegó hasta el balcón del hotel en el que se hospedaban dentro de la ciudad amurallada.

Durante la estadía también realizaron una sesión de fotos especial por sus 15 años, mientras avanzaban los preparativos de la fiesta principal que reunirá a familiares, amigos y varios invitados del mundo digital.