Petro y Trump hablan por teléfono tras polémica por el 'Escudo de las Américas'

Jue, 12/03/2026 - 16:17
Los mandatarios abordaron temas de cooperación bilateral y trataron de bajar la tensión tras la polémica por la exclusión de Colombia de una reunión regional contra el narcotráfico.
Gustavo Petro y Donald Trump
Créditos:
Presidencia de la República y The White House

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una conversación telefónica de cerca de media hora con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron varios temas clave de la agenda bilateral, informó la Presidencia.

Durante el diálogo, los mandatarios hablaron sobre energía, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y la lucha contra el narcotráfico, además de asuntos económicos relacionados con la reactivación en zonas de frontera.

La conversación se da en medio de recientes tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

En el marco de la llamada, Petro invitó a Trump a visitar Cartagena, propuesta que fue recibida positivamente por el mandatario estadounidense.

Trump, por su parte, reiteró que Petro “siempre será bienvenido en Estados Unidos” y ofreció disculpas por un posible inconveniente previo relacionado con una invitación a una reunión celebrada en Miami el pasado fin de semana.

El mandatario estadounidense también expresó su interés en mantener un contacto más frecuente con el presidente colombiano.

La polémica por el 'Escudo de las Américas'

La llamada se produce después de la controversia generada por la cumbre del 'Escudo de las Américas', una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto con varios gobiernos latinoamericanos para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico.

Petro había señalado que Colombia, Brasil y México no fueron invitados al encuentro, lo que atribuyó a un “teléfono roto” y no a una decisión directa del presidente Trump.

La reunión se realizó en Miami con la participación de varios mandatarios de la región y generó cuestionamientos por las ausencias de algunos países clave en la lucha contra las drogas.

Relación bilateral en proceso de recomposición

Pese a los desencuentros recientes, ambos gobiernos han intentado recomponer la relación bilateral.

El pasado 3 de febrero, Petro y Trump sostuvieron una reunión en la Casa Blanca en la que discutieron temas de seguridad regional, narcotráfico y política hacia Venezuela.

Al finalizar la llamada más reciente, Trump deseó éxito a Petro en el encuentro que el mandatario colombiano sostendrá con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en un puente fronterizo entre ambos países, donde se discutirán asuntos económicos, energéticos y de seguridad.

Colombia
Estados Unidos
Donald Trump
Gustavo Petro
