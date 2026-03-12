La candidata presidencial Paloma Valencia anunció que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026, poniendo fin a varios días de expectativa sobre quién la acompañaría en la carrera hacia la Casa de Nariño.

La decisión marca un movimiento estratégico dentro de la campaña. Con la elección de Oviedo, la candidata uribista busca ampliar su alcance electoral y tender puentes con sectores del centro político, de cara a la primera vuelta presidencial.

Oviedo es economista y se desempeñó como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entre 2018 y 2022, periodo en el que ganó reconocimiento público por su perfil técnico y su visibilidad en debates económicos y sociales del país.

La apuesta política de la fórmula Valencia–Oviedo

La elección de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia representa una jugada política orientada a fortalecer la campaña con un perfil técnico que pueda atraer votantes más allá de la base tradicional del uribismo.

Además de su paso por el DANE, Oviedo participó en la carrera por la Alcaldía de Bogotá en 2023, donde logró consolidar una imagen pública como figura independiente y cercana a sectores moderados del electorado.

Con esta alianza, la campaña de Valencia busca proyectar una fórmula que combine liderazgo político, experiencia legislativa y capacidad técnica, elementos que consideran clave para competir en un escenario electoral cada vez más fragmentado.

Una fórmula para ampliar la base electoral en 2026

La dupla Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo llega en un momento en el que los aspirantes presidenciales comienzan a definir sus equipos y estrategias rumbo a las elecciones de 2026.

En ese contexto, la designación de Oviedo apunta a posicionar la campaña como una propuesta capaz de dialogar con distintos sectores políticos y sociales, al tiempo que intenta ampliar su base electoral más allá del electorado tradicional del Centro Democrático.

Con el anuncio, la carrera presidencial empieza a tomar forma y el tablero político se mueve con nuevas alianzas que marcarán el rumbo de la contienda electoral en los próximos meses.