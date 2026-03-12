¿Quién es Martha Lucía Zamora? La fórmula vicepresidencial de Roy Barreras?

Martha Lucía Zamora entró de lleno en la carrera presidencial de 2026 tras ser anunciada este 12 de marzo como fórmula vicepresidencial de Roy Barreras. Su nombre llega a esa casilla después de una trayectoria larga en la justicia, el sector público y el sistema de paz, más asociada a cargos jurídicos y de alta administración del Estado que a una carrera electoral tradicional.

Una jurista de larga trayectoria pública

Martha Lucía Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, nació en Bogotá y cursó un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca. En los registros oficiales también aparece con formación en derecho penal y experiencia continua en el sector público desde comienzos de los años noventa.

Su recorrido en la justicia viene de atrás. En 1991 fue secretaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, luego fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, fiscal delegada y procuradora delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Más tarde también ocupó la Vicefiscalía y, en marzo de 2012, asumió como fiscal general encargada.

Ese trayecto la convirtió en una figura conocida dentro del mundo judicial colombiano. Su perfil público se fue formando menos desde la política partidista y más desde cargos técnicos, litigios complejos, funciones de control y responsabilidades de dirección dentro del Estado.

Del Distrito a la JEP

Después de su paso por la Fiscalía, Zamora llegó a la Alcaldía Mayor de Bogotá como secretaria general durante la administración de Gustavo Petro. Ocupó ese cargo entre 2014 y 2015, en una etapa en la que su nombre se hizo más visible fuera del mundo estrictamente judicial.

En 2016 también pasó por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y luego trabajó como investigadora legal internacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Poco después volvió al escenario colombiano para vincularse a la Jurisdicción Especial para la Paz, donde fue directora administrativa, secretaria ejecutiva encargada y más tarde directora nacional.

Su vínculo con la JEP no quedó solo en esa primera etapa. En el registro oficial de empleo público figura desde el 4 de abril de 2024 como magistrada auxiliar de la Presidencia de esa jurisdicción. Eso significa que, incluso después de su paso por el Gobierno Petro, volvió al sistema de paz desde un cargo judicial.

Su paso por el Gobierno Petro

En agosto de 2022, Zamora fue designada directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ese nombramiento la devolvió al primer plano del Gobierno nacional y la ubicó al frente de una entidad clave en la estrategia jurídica del Estado colombiano.

Su paso por esa agencia terminó en diciembre de 2023. La salida se produjo en medio de diferencias con el entonces canciller Álvaro Leyva por el manejo del pleito relacionado con la licitación de pasaportes, y ella misma sostuvo que la renuncia le fue pedida desde el Gobierno. Ese episodio se convirtió en el capítulo más visible y más tenso de su paso reciente por el Ejecutivo.

Un nombre marcado también por controversias judiciales

La trayectoria de Zamora no ha estado libre de controversias. En 2018 fue investigada por decisiones y actuaciones relacionadas con su paso por la JEP, pero en 2022 una jueza la absolvió y declaró inocentes a los otros procesados en ese caso. En ese mismo expediente se cuestionó la legalidad de la interceptación que había servido como base de la investigación.

Antes de eso, también había enfrentado cuestionamientos por el caso de Sigifredo López. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema le había precluido la investigación penal y en 2023 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó el proceso disciplinario, al concluir que no tuvo injerencia indebida en la ordenación de pruebas ni en la dirección del caso.

¿Quién es Martha Lucía Zamora?

Martha Lucía Zamora es una jurista de carrera, con paso por la Fiscalía, la Procuraduría, la Alcaldía de Bogotá, la Judicatura, la JEP y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Su perfil combina experiencia judicial, trabajo en instituciones de paz, cercanía con escenarios de poder público y episodios recientes de alta controversia. Ahora, con su llegada a la fórmula de Roy Barreras, su nombre deja de estar solo en el terreno jurídico y entra de lleno en la disputa presidencial de 2026.