Un juez penal especializado de Barranquilla condenó a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, señalado cabecilla del grupo delincuencial Los Costeños, por su responsabilidad en 95 homicidios y múltiples ataques armados ocurridos en Barranquilla y el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico.

La sentencia fue emitida luego de que alias Castor aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió avanzar en el proceso judicial. Como resultado, el juez lo condenó a 26 años y 4 meses de prisión.

Alias Castor y la violencia de Los Costeños en Barranquilla

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que alias Castor ordenó acciones sicariales que dejaron 95 personas asesinadas y al menos 38 heridas en distintos hechos violentos registrados entre 2014 y 2024.

Según el ente acusador, los ataques armados formaban parte de una confrontación entre estructuras criminales por el control de rentas ilegales en Barranquilla y su área metropolitana, una disputa que durante años ha alimentado la violencia en el Atlántico.

La organización Los Costeños, dirigida por alias Castor, ha sido señalada por las autoridades como una de las principales responsables de la criminalidad en esa región del país.

Condena por varios delitos

El juez avaló el preacuerdo judicial y condenó a alias Castor por varios delitos, entre ellos:

Homicidio agravado

Tentativa de homicidio agravado

Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego

Fabricación y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas

Amenazas a servidor público

La investigación fue liderada por fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

Amenazas contra un funcionario de la Fiscalía

Dentro del proceso judicial también se documentó un hecho ocurrido en 2023, cuando alias Castor intimidó a un funcionario de la Fiscalía mediante mensajes enviados por aplicaciones de mensajería.

De acuerdo con la investigación, las amenazas buscaban presionar al funcionario por las acciones judiciales que adelantaba contra Los Costeños.

Con esta condena, las autoridades avanzan en el proceso de judicialización de una de las estructuras criminales que ha sido señalada de protagonizar gran parte de la violencia homicida en Barranquilla y su área metropolitana durante la última década.