El nombre de Wadith Manzur volvió al centro del debate político nacional luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura dentro de la investigación por el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión del alto tribunal llega pocos días después de las elecciones legislativas en las que el dirigente conservador logró consolidar su respaldo electoral. Sin embargo, el avance del proceso judicial cambió el rumbo de su situación política y lo vinculó a uno de los expedientes más delicados que hoy investiga la justicia colombiana.

La Sala de Instrucción de la Corte analiza el papel de varios congresistas dentro de un presunto entramado que habría utilizado recursos públicos destinados a la atención de emergencias para influir en decisiones clave del Congreso, particularmente aquellas relacionadas con operaciones de crédito público.

El escándalo de la UNGRD que investiga la Corte Suprema

La investigación judicial gira alrededor de un presunto esquema de corrupción en el que recursos de la UNGRD habrían sido utilizados para asegurar apoyos políticos dentro del Legislativo.

Lea también: Wadith Manzur y Karen Manrique, a la cárcel por escándalo de la UNGRD

Según las autoridades, algunos congresistas habrían respaldado decisiones relacionadas con operaciones de crédito público mientras se impulsaban proyectos financiados con recursos de la entidad encargada de atender desastres naturales en el país.

Uno de los testimonios centrales dentro del proceso es el del exdirector de la entidad, Olmedo López, hoy detenido y colaborador con la justicia. En sus declaraciones ante la Corte Suprema relató reuniones y conversaciones con congresistas en las que se discutían proyectos financiados con recursos de la UNGRD.

Las autoridades buscan determinar si esos contratos estaban ligados a acuerdos políticos o si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

Un político del conservatismo con base en Córdoba

Antes de quedar en el radar de la Corte Suprema, Wadith Manzur había construido su carrera política dentro del Partido Conservador, con una base electoral sólida en el departamento de Córdoba.

Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y posteriormente amplió su formación con estudios en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia. También cuenta con un posgrado en mercadeo político y manejo de campañas electorales realizado en España.

Su trayectoria profesional incluye experiencia en el análisis de políticas públicas y en entidades relacionadas con la regulación de servicios públicos. Durante varios años también se desempeñó como asesor en el Congreso, etapa que le permitió conocer de cerca el funcionamiento del poder legislativo.

Del trabajo regional al Congreso

Tras su paso por Bogotá, Manzur regresó a Montería, donde impulsó iniciativas enfocadas en temas ambientales y de desarrollo urbano. Desde allí comenzó a consolidar su presencia política en Córdoba.

Su llegada al Congreso se dio con una votación destacada en su departamento, lo que lo posicionó como una de las figuras emergentes del conservatismo regional.

Durante su etapa legislativa participó en debates relacionados con temas económicos y fiscales y formó parte de espacios vinculados con el análisis de las finanzas públicas, uno de los escenarios clave dentro de las discusiones del Congreso.

Una carrera política marcada ahora por la investigación judicial

En las elecciones legislativas más recientes, Wadith Manzur logró ampliar su respaldo electoral y consolidarse como uno de los candidatos fuertes del Partido Conservador.

Sin embargo, el avance de las investigaciones por el escándalo de la UNGRD lo dejó en el centro de un proceso judicial que sigue ampliándose y que ya ha involucrado a varios congresistas, exfuncionarios del Gobierno y antiguos directivos de la entidad.

Con la orden de captura emitida por la Corte Suprema, el futuro político del dirigente cordobés queda ahora en manos de la justicia, mientras avanzan las investigaciones sobre uno de los casos de corrupción más sensibles que enfrenta actualmente la política colombiana.