Créditos:
KienyKe.
El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Norteamérica, se caracterizará por ser el primero en contar con tres ceremonias de inauguración. Cada uno de los países sede (México, Canadá y Estados Unidos) albergará un espectáculo musical con varios de los mejores artistas internacionales. Para que los aficionados de todo el mundo no se pierdan ningún detalle, los eventos no se realizarán de forma simultánea, sino en horarios diferenciados.
A continuación, te mostramos los horarios y los artistas que se presentarán en cada inauguración:
México
- Sede: Estadio Ciudad de México.
- Fecha: jueves 11 de junio (12:30 p. m., hora Colombia).
- Artistas: Shakira y Burna Boy (interpretarán ‘Dai Dai’, la canción oficial), Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
- Posteriormente, a las 2:00 p. m. se enfrentarán México vs. Sudáfrica.
Canadá
- Sede: Estadio Toronto.
- Fecha: viernes 12 de junio, a las 12:30 p. m. (hora Colombia)
- Artistas: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.
- Posteriormente, a las 2:00 p. m. se jugará el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
Estados Unidos
- Sede: SoFi Stadium de Los Angeles.
- Ceremonia: Comenzará a las 6:30 p. m. hora Colombia.
- Artistas: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.
- A las 8:00 p. m. jugarán Estados Unidos vs. Paraguay.
Estas ceremonias de inauguración las podrá ver por los canales RCN, Caracol TV y Directv.