El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Norteamérica, se caracterizará por ser el primero en contar con tres ceremonias de inauguración. Cada uno de los países sede (México, Canadá y Estados Unidos) albergará un espectáculo musical con varios de los mejores artistas internacionales. Para que los aficionados de todo el mundo no se pierdan ningún detalle, los eventos no se realizarán de forma simultánea, sino en horarios diferenciados.

A continuación, te mostramos los horarios y los artistas que se presentarán en cada inauguración:

México

Sede: Estadio Ciudad de México.

Fecha: jueves 11 de junio (12:30 p. m., hora Colombia).

Artistas: Shakira y Burna Boy (interpretarán ‘Dai Dai’, la canción oficial), Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Posteriormente, a las 2:00 p. m. se enfrentarán México vs. Sudáfrica.

Canadá