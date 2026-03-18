En un operativo internacional fue capturado Ángel Esteban Aguilar Morales, alias 'Lobo Menor', señalado como uno de los criminales más buscados en Ecuador y presunto responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

La detención se logró en el sector de Polanco, en Ciudad de México, en medio de una operación articulada entre la Policía Nacional de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y autoridades mexicanas, en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con las autoridades, alias 'Lobo Menor' es cabecilla del grupo armado organizado ecuatoriano 'Los Lobos' y cuenta con notificación roja de INTERPOL por el delito de homicidio.

El capturado es señalado como presunto autor del magnicidio de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, un hecho que generó conmoción en Ecuador y puso en evidencia el alcance de las estructuras criminales en ese país.

Según las investigaciones, Aguilar Morales habría salido de Colombia y habría ingresado a México utilizando un pasaporte falso, con el objetivo de fortalecer redes delictivas en la región.

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Las autoridades también le atribuyen posibles vínculos con estructuras criminales de alcance internacional, incluyendo una presunta relación con alias 'Iván Mordisco' y nexos con carteles mexicanos, lo que lo posiciona como un actor clave dentro del crimen organizado transnacional.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, destacó que la captura fue posible gracias a la cooperación entre agencias internacionales. “El trabajo articulado con agencias internacionales permitió ubicar y capturar a este actor criminal de alto valor, requerido por homicidio y vinculado a estructuras del crimen organizado transnacional”, afirmó.

Las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes en el marco de la cooperación judicial entre países, mientras avanza el proceso para definir la situación del detenido.

Este caso representa un nuevo golpe a las redes criminales que operan a nivel internacional y refuerza la importancia de la articulación entre países para enfrentar delitos de alto impacto.