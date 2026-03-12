La representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte, elegida por las curules de paz del departamento de Arauca, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera política luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su envío a prisión en medio del escándalo de la UNGRD.

Manrique llegó al Congreso como representante de territorios afectados por el conflicto armado, tras una trayectoria en el sector público regional y un discurso centrado en la defensa de las víctimas y la construcción de paz.

Una historia marcada por el conflicto armado en Arauca

La congresista creció en Arauca, uno de los departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado en Colombia.

Durante su niñez, en los años 2000, su familia fue víctima directa de la violencia que se vivía en la región, donde tenían presencia las FARC-EP, el ELN y grupos de autodefensas.

En ese contexto, algunos miembros de la familia de su padre fueron asesinados, lo que obligó a su núcleo familiar a desplazarse del municipio de Tame. Esta experiencia personal marcó su interés por los temas relacionados con víctimas, derechos humanos y construcción de paz.

Formación académica y estudios

Karen Manrique es administradora de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander y cuenta con varios estudios de posgrado en áreas relacionadas con gestión pública, proyectos y derechos humanos.

Entre su formación académica se destacan:

Especialización en Gestión de Proyectos – Universidad de los Llanos

Especialización en Gestión Pública – ESAP

Magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados – Escuela Superior de Guerra

Magíster en Gestión y Dirección de Proyectos – Universidad Benito Juárez (México)

Maestría en Derecho Ambiental y Sostenibilidad – Universidad Jorge Tadeo Lozano

Sus primeros pasos en la política

Antes de llegar al Congreso, Manrique tuvo su primera experiencia política como asesora del representante liberal por Arauca Nervado Rincón, entre 2018 y 2019.

Posteriormente participó en la coordinación del empalme del gobierno municipal de Tame, durante la alcaldía de Aníbal Mendoza Bohórquez.

En 2020 asumió como secretaria de Bienestar Social de ese mismo gobierno local. Ese mismo año también fue contratista de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en proyectos relacionados con los Planes de Acción para la Transformación Regional (PDET) en Arauca.

Su llegada al Congreso por las curules de paz

Karen Manrique llegó a la Cámara de Representantes representando a Arauca a través de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas tras el acuerdo con las FARC para garantizar representación política a territorios afectados por el conflicto armado.

Se presentó con el respaldo de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, con la que obtuvo más de 1.600 votos.

Dentro del Congreso hace parte de la Comisión Tercera, encargada de los temas de hacienda y crédito público.

Su papel en el Congreso

Durante su paso por el Capitolio ha participado en iniciativas relacionadas con paz, desarrollo regional y acceso a financiamiento.

Entre sus actuaciones legislativas se destacan:

La coautoría en la creación de la Comisión Legal de Paz

Su rol como ponente de la reforma tributaria

Su participación en iniciativas sobre crédito popular y acceso al financiamiento

En el escenario político nacional, Manrique ha hecho parte de la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro.

El proceso judicial por el caso UNGRD

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviarla a prisión por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) abre un nuevo capítulo en su trayectoria política.

El caso se suma a las investigaciones que rodean el manejo de recursos en esa entidad y que han salpicado a distintos actores políticos.

El desarrollo del proceso judicial será clave para determinar el futuro político de la congresista y el impacto que este caso pueda tener en las curules de paz y en la representación de los territorios afectados por el conflicto dentro del Congreso.