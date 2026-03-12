El candidato presidencial Roy Barreras anunció este jueves que la jurista Martha Lucía Zamora Ávila será su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2026.

El anuncio se realizó en Cartagena, durante el Congreso Nacional de Municipios 2026, escenario en el que Barreras destacó la trayectoria profesional y la experiencia de Zamora en el servicio público y en la defensa jurídica del Estado.

“Martha Lucía Zamora representa experiencia, conocimiento jurídico y compromiso con las instituciones”, señaló el candidato presidencial durante el evento.

Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, y cuenta con estudios en la Universidad de Salamanca, en España.

A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos en el sector público. Entre ellos se destacan su labor como Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Directora de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Con esta designación, la campaña de Roy Barreras busca consolidar una fórmula que combine experiencia política y trayectoria jurídica de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El anuncio marca uno de los primeros movimientos en la configuración de las fórmulas presidenciales para los comicios que definirán el próximo gobierno en Colombia.