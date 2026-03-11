¿Cuándo fue la última vez que un vicepresidente reemplazó a un presidente?

La respuesta corta está en 1998. La última vez que un vicepresidente ejerció efectivamente la Presidencia en Colombia fue en enero de ese año, cuando Carlos Lemos Simmonds asumió de manera temporal mientras Ernesto Samper se apartaba del cargo por una licencia médica de diez días. Pero si la pregunta apunta al último reemplazo con carácter definitivo, el antecedente cambia: hay que retroceder hasta 1900, cuando José Manuel Marroquín derrocó a Manuel Antonio Sanclemente y se quedó con el poder.

El punto de partida: no toda ausencia presidencial activa a la Vicepresidencia

Parte de la confusión sobre este tema nace de una idea equivocada: creer que cada vez que un presidente se ausenta, el vicepresidente queda automáticamente a cargo. La Constitución no dice eso. El artículo 202 establece que el vicepresidente reemplaza al presidente en sus faltas temporales o absolutas, pero también señala que no puede ejercer las funciones presidenciales cuando se trate del traslado del jefe de Estado al exterior, caso en el que opera la figura del ministro delegatario.

Esa diferencia importa porque reduce mucho el número de casos reales en que un vicepresidente entra a ejercer la Presidencia. No cualquier viaje, agenda internacional o salida breve activa la sucesión. Para que eso ocurra, tiene que configurarse una falta temporal o absoluta en los términos previstos por la Constitución.

1998, el último caso verificable bajo la Constitución vigente

El episodio más reciente ocurrió al final del gobierno de Ernesto Samper. En enero de 1998, Carlos Lemos asumió como presidente encargado durante una licencia médica de diez días concedida a Samper. La prensa de la época registró que Lemos ejercería la Presidencia entre el 14 y el 24 de enero, mientras el mandatario viajaba para someterse a chequeos médicos.

El dato no quedó solo en el plano político o protocolario. Durante esos días se expidieron decretos firmados por Lemos en ejercicio de funciones presidenciales. Entre ellos aparecen el Decreto 80 de 1998, del 13 de enero, y el Decreto 125 de 1998, del 16 de enero. Esa huella documental es la que permite ubicar 1998 como el último reemplazo verificable de un vicepresidente ejerciendo la Presidencia dentro del marco constitucional actual.

Por eso, si la pregunta se formula en términos contemporáneos y jurídicamente precisos, la respuesta es Carlos Lemos. No fue un relevo definitivo ni una sucesión por crisis terminal del gobierno, pero sí un ejercicio efectivo de la primera magistratura por parte del vicepresidente.

El antecedente definitivo remite a 1900, pero en un contexto de ruptura

Sin embargo, el último caso en que un vicepresidente terminó reemplazando al presidente de forma permanente, el antecedente no está en la era contemporánea sino a comienzos del siglo XX. La Enciclopedia del Banco de la República registra que el 31 de julio de 1900, en plena Guerra de los Mil Días, el vicepresidente José Manuel Marroquín derrocó a Manuel Antonio Sanclemente y se hizo cargo del gobierno. La misma reconstrucción histórica lo ubica como un golpe de Estado, no como una sucesión institucional ordinaria.

Eso obliga a distinguir los planos. Sí, Marroquín terminó reemplazando al presidente y permaneció en el poder hasta 1904. Pero ese relevo no sirve como ejemplo de transición regular comparable con el caso de 1998. Fue una sustitución de facto en medio de una crisis política y militar, no una activación rutinaria del mecanismo sucesoral.

Una figura que casi nunca entra en escena

La rareza de estos casos ayuda a explicar por qué la pregunta genera dudas. La Vicepresidencia existe, ante todo, como una garantía de sucesión, pero en la práctica entra poco en funcionamiento. Desde la Constitución de 1991, el último caso claro y documentado de ejercicio presidencial por parte de un vicepresidente sigue siendo el de Carlos Lemos en enero de 1998.

Si se amplía la mirada histórica para buscar el último reemplazo definitivo, el antecedente es José Manuel Marroquín en 1900, aunque bajo una lógica completamente distinta: la de una ruptura del orden político de la época.

En otras palabras, hay dos respuestas, pero no valen lo mismo. La más útil para el lector de hoy es la de 1998, porque corresponde al último caso en que un vicepresidente reemplazó efectivamente al presidente dentro de las reglas constitucionales vigentes.