Wadith Manzur y Karen Manrique se entregaron tras orden de captura por caso UNGRD

Los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique se entregaron a las autoridades luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura preventiva en medio de la investigación por el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Manzur, senador del Partido Conservador, se presentó ante el Cuerpo Técnico de Investigación y permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Por su parte, Manrique se entregó en la noche del 11 de marzo en el municipio de Tame, Arauca, según confirmó su defensa.

Ambos congresistas son señalados de presuntamente participar en un esquema de corrupción que habría involucrado la aprobación de operaciones de crédito del Gobierno a cambio de contratos y recursos públicos destinados a proyectos regionales.

La investigación por presunto cohecho

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió llamar a juicio a Manzur, Manrique y otros cuatro congresistas por el delito de cohecho impropio. Según la investigación, los legisladores habrían emitido conceptos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para la aprobación de créditos de la Nación.

A cambio, presuntamente se habrían gestionado contratos de obras e interventorías financiados con recursos de la UNGRD que alcanzarían cerca de 92.000 millones de pesos en municipios de Córdoba, Arauca y Bolívar.

Entre los proyectos mencionados en el expediente figuran iniciativas para localidades como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar. Las decisiones investigadas habrían ocurrido principalmente durante el segundo semestre de 2023.

Dentro de las diligencias también aparece mencionada una reunión realizada el 15 de diciembre de ese año en el despacho del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que se habrían discutido varios de estos proyectos.

Testimonios y otros implicados

Uno de los testimonios clave en el proceso ha sido el del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien señaló que inicialmente la interlocución con el Congreso era liderada por Manrique y que posteriormente Manzur también habría asumido ese papel en la gestión de proyectos y asignaciones.

La Corte sostiene que cuenta con documentos, grabaciones y testimonios que apuntarían a la posible participación de los congresistas en el entramado de corrupción. Según la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, esas pruebas indicarían que se aprobaron créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

En el proceso también están vinculados los congresistas Liliana Esther Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, así como el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

Reacciones y proceso judicial

Antes de que se hiciera efectiva la orden de captura, Manzur publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que siempre ha actuado con transparencia y que confía en demostrar su inocencia ante la justicia.

En paralelo, el escándalo de la UNGRD ya ha llevado a prisión a otras figuras políticas, entre ellas los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.

Tras la captura y entrega de los implicados, los expedientes pasarán ahora a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se definirá el desarrollo del juicio contra los congresistas investigados.

Mientras avanza el proceso judicial, tanto Manzur como Manrique insisten en que son inocentes y aseguran que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos relacionados con el caso de la UNGRD.