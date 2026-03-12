Por primera vez en su historia, Colombia producirá medicamentos contra el cáncer con financiación 100% pública, un proyecto liderado por el Instituto Nacional de Cancerología.

La iniciativa contempla el desarrollo desde cero de un anticuerpo monoclonal biosimilar, un tipo de terapia biotecnológica utilizada para tratar distintos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes.

Este avance busca reducir la dependencia del país frente a medicamentos biológicos importados, que actualmente representan uno de los mayores costos del sistema de salud.

El proyecto se viene estructurando desde hace ocho años y recibió asignación formal de recursos en 2025.

Como parte de la iniciativa, el Instituto Nacional de Cancerología está adecuando infraestructura para montar una planta de producción a pequeña escala, donde se fabricará la materia prima de medicamentos estratégicos destinados inicialmente a pacientes del instituto.

Además, el plan contempla el desarrollo progresivo de cuatro medicamentos oncológicos estratégicos, con el objetivo de fortalecer la producción nacional.

Según estimaciones institucionales, fabricar estos tratamientos en el país permitiría reducir costos frente a la compra internacional, que incluye gastos de producción, intermediación y distribución.

Inversión de más de $85.000 millones

La iniciativa se enmarca en la política de soberanía farmacéutica impulsada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El proyecto fue respaldado mediante el CONPES 4170, que busca fortalecer la producción nacional de medicamentos, vacunas y tratamientos estratégicos.

En total, se destinarán $85.000 millones entre 2026 y 2035 para potenciar la infraestructura pública y el desarrollo tecnológico del Instituto Nacional de Cancerología.

Para desarrollar el medicamento, el instituto firmó un contrato con la empresa biotecnológica internacional 3PBIOVIAN.

El acuerdo incluye la creación de una línea celular, base biotecnológica capaz de producir el anticuerpo monoclonal, además del desarrollo de métodos analíticos, el escalamiento industrial y la transferencia completa de conocimiento al país.

Esto permitirá que Colombia adquiera la capacidad técnica para desarrollar y fabricar este tipo de medicamentos de manera autónoma.

Garantizar tratamientos en momentos de crisis

Además del impacto económico, la producción local busca asegurar la continuidad terapéutica para pacientes con cáncer, especialmente en situaciones de crisis global de suministro como las registradas durante la pandemia.

Con esta apuesta, Colombia se suma a los países que avanzan hacia la biomanufactura pública de medicamentos de alta complejidad, fortaleciendo su capacidad científica y reduciendo la dependencia externa en un sector clave para la salud pública.