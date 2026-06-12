Colombia volvió a cruzar una elección presidencial con un Mundial de fútbol. La coincidencia se repite desde hace décadas, pero su explicación no está en la FIFA ni en una tradición política, sino en dos calendarios que avanzan cada cuatro años.

Dos relojes que se cruzan

La coincidencia entre las elecciones presidenciales en Colombia y los años de Mundial parece, a primera vista, una rareza política. Sin embargo, la explicación es más institucional que cultural: tanto el calendario presidencial colombiano como la Copa Mundial de la FIFA funcionan sobre ciclos de cuatro años.

En 2026, el cruce volvió a ser visible. La primera vuelta presidencial se realizó el 31 de mayo y la segunda vuelta está prevista para el 21 de junio. El Mundial, por su parte, empezó el 11 de junio y terminará el 19 de julio. Es decir, la campaña, la votación y el torneo quedaron otra vez dentro de la misma ventana de atención pública.

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Esa superposición no responde a una norma que vincule el fútbol con la política. No existe una ley que diga que Colombia debe elegir presidente en año mundialista. Lo que existe es un calendario electoral estable, con elección presidencial cada cuatro años y una primera vuelta ubicada al final de mayo.

El diseño actual tiene dos piezas centrales. El Código Electoral fija las elecciones presidenciales para el último domingo de mayo. La Constitución de 1991 establece que, si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, debe realizarse una nueva votación tres semanas después entre las dos fórmulas más votadas.

La coincidencia viene de lejos

Al cruzar la serie histórica desde 1930 hasta 2026, Colombia registra 24 años electorales presidenciales. De ellos, 21 coinciden con un Mundial efectivamente disputado. La cifra llama la atención, pero no prueba una relación futbolera. Prueba que dos ciclos cuatrienales quedaron alineados.

Las excepciones ayudan a entender el patrón. En 1942 y 1946 hubo elecciones presidenciales en Colombia, pero no hubo Mundial porque la FIFA no disputó esos torneos durante la Segunda Guerra Mundial. La otra excepción relevante es 1949, cuando la elección de Laureano Gómez, correspondiente al período 1950-1954, fue adelantada a noviembre de ese año.

Ese caso es clave porque muestra que, cuando se movió de forma excepcional la fecha electoral, la coincidencia desapareció. Por eso, usar el año real de la votación es más preciso que contar solo el año en que empezó el período presidencial.

La Asamblea Constituyente de 1991 tampoco nació por una lógica mundialista. Aunque el proceso tuvo un momento importante en 1990, año del Mundial de Italia, su origen estuvo en una crisis interna: violencia política, narcotráfico, asesinatos de dirigentes, presión estudiantil y búsqueda de una reforma institucional.

La Séptima Papeleta, los decretos de 1990 y la elección de la Asamblea en diciembre de ese año se montaron sobre un calendario presidencial que ya existía. La Constituyente se instaló en 1991, un año sin Mundial.

En la práctica, lo que parece una coincidencia misteriosa es una sincronización de calendarios. Colombia vota presidente cada cuatro años; la FIFA organiza el Mundial cada cuatro años. Como ambos ciclos quedaron en la misma fase histórica, el cruce se repite. Lo que sigue en 2026 es la segunda vuelta presidencial, en medio de un torneo que seguirá concentrando parte de la atención pública hasta julio.