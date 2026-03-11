La opinión de Margarita Rosa a fórmula vicepresidencial de Cepeda

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las voces más influyentes del debate cultural y político en Colombia. Con cuarenta años de carrera, ella ha construido una trayectoria que trasciende la televisión y la música para convertirse en un referente de opinión pública.

En 2026, instalada en una etapa más reflexiva de su vida, la actriz sigue participando activamente en discusiones sobre la realidad nacional. Su presencia en redes sociales suele generar conversación, especialmente cuando se pronuncia sobre temas políticos.

Una voz crítica frente al gobierno y la política

A lo largo de los últimos años, Margarita Rosa de Francisco ha sido abierta respecto a sus posturas políticas. En varias ocasiones ha manifestado su respaldo al presidente Gustavo Petro, aunque también ha señalado decisiones del gobierno con las que no está de acuerdo.

Esta posición —de apoyo crítico— la ha convertido frecuentemente en blanco de debates y cuestionamientos en redes sociales, donde sus opiniones suelen generar reacciones divididas.

El anuncio de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial

El pasado 9 de marzo, Iván Cepeda anunció públicamente quién sería su fórmula vicepresidencial para las próximas elecciones presidenciales: la líder indígena y senadora Aída Quilcué.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre figuras públicas y usuarios en redes sociales, donde algunos cuestionaron la elección del senador de cara a la futura contienda electoral.

La reacción de Margarita Rosa de Francisco

En medio de la ola de comentarios, la caleña expresó una postura distinta a la de muchos críticos. A través de redes sociales celebró la visibilidad que el anuncio podría dar a la líder indígena.