Inicio
Entretenimiento

Hollywood despliega la alfombra roja para la gran noche de los Óscar

Mié, 11/03/2026 - 15:18
La Academia prepara la gala más importante del cine con estrellas, homenajes y grandes nominadas.
premios-oscars-alfombra-roja
Créditos:
EFE

Hollywood ya comenzó a vivir el ambiente de la noche más importante del cine. La Academia desplegó este miércoles la icónica alfombra roja de los premios Óscar, el escenario por el que desfilarán las grandes estrellas durante la 98ª edición de la ceremonia, que se celebrará este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

El encargado de darle el toque simbólico al momento fue el comediante Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo será el presentador de la gala. Vestido con un enterizo de operario, ayudó a extender el tapiz rojo sobre parte del Paseo de la Fama, bromeó con los trabajadores encargados del montaje y posó ante la prensa.

Durante el evento, O’Brien adelantó que la ceremonia de este año buscará ser más ambiciosa que la edición anterior y prometió varias sorpresas durante el espectáculo.

Uno de los momentos más emotivos de la gala será el homenaje a las figuras de Hollywood que fallecieron durante el último año, una tradición que cada temporada recuerda a quienes dejaron huella en la industria del cine.

La ceremonia de los premios Óscar 2026 se transmitirá en directo por ABC y la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 16:00 hora local de Los Ángeles.

Lea también: Sinners se convierte en la película más nominada en los Óscar 2026

La gala contará con la participación de reconocidas estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Javier Bardem, Chris Evans y Demi Moore, entre otros actores que desfilarán por la alfombra roja.

Además, el espectáculo incluirá actuaciones especiales inspiradas en dos de las películas más populares de la temporada: “K-Pop Demon Hunters” y “Sinners”.

Precisamente “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, llega a la ceremonia como la película más nominada de esta edición con 16 candidaturas, seguida por “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, que aspira a 13 premios.

La gala también tendrá una fuerte presencia internacional con producciones como la española “Sirat”, de Oliver Laxe, y la brasileña “O agente secreto”, que compite en varias categorías, entre ellas mejor actor para Wagner Moura.

Con la alfombra roja ya desplegada, Hollywood empieza la cuenta regresiva para una de las noches más esperadas del año para la industria del cine.

*Con información de EFE

Premios Óscar
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Wadith Manzur y Karen Manrique, a la cárcel por escándalo de la UNGRD
Wadith Manzur y Karen Manrique
La Corte Suprema acusó a cinco congresistas y un excongresista por presunto cohecho en el caso de la UNGRD. Dos de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y podrían perder su curul en el Congreso.
Política
Abogada se lanza a la presidencia disfrazada de La casa de papel
Sondra Macollins candidatura
La abogada Sondra Macollins inscribió su candidatura presidencial usando una máscara de Salvador Dalí y un traje rojo, al estilo de La casa de papel.
Colombia
Medios estatales favorecieron al presidente y a partidos oficialistas en elecciones: UE
Bandera Unión Europea y Elecciones 2026
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea también advirtió sobre desinformación, uso indebido de cuentas oficiales y amenazas contra periodistas.
Entretenimiento
El verdadero motivo por el que Yuli Ruiz le terminó a Alejandro Estrada
Yuli Ruiz le terminó a Alejandro Estrada
En una reciente emisión de La casa de los famosos Yuli Ruiz decidió terminar el romance que tenía con Alejandro Estrada.