Hollywood ya comenzó a vivir el ambiente de la noche más importante del cine. La Academia desplegó este miércoles la icónica alfombra roja de los premios Óscar, el escenario por el que desfilarán las grandes estrellas durante la 98ª edición de la ceremonia, que se celebrará este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

El encargado de darle el toque simbólico al momento fue el comediante Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo será el presentador de la gala. Vestido con un enterizo de operario, ayudó a extender el tapiz rojo sobre parte del Paseo de la Fama, bromeó con los trabajadores encargados del montaje y posó ante la prensa.

Durante el evento, O’Brien adelantó que la ceremonia de este año buscará ser más ambiciosa que la edición anterior y prometió varias sorpresas durante el espectáculo.

Uno de los momentos más emotivos de la gala será el homenaje a las figuras de Hollywood que fallecieron durante el último año, una tradición que cada temporada recuerda a quienes dejaron huella en la industria del cine.

La ceremonia de los premios Óscar 2026 se transmitirá en directo por ABC y la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo, a partir de las 16:00 hora local de Los Ángeles.

La gala contará con la participación de reconocidas estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Javier Bardem, Chris Evans y Demi Moore, entre otros actores que desfilarán por la alfombra roja.

Además, el espectáculo incluirá actuaciones especiales inspiradas en dos de las películas más populares de la temporada: “K-Pop Demon Hunters” y “Sinners”.

Precisamente “Sinners”, dirigida por Ryan Coogler, llega a la ceremonia como la película más nominada de esta edición con 16 candidaturas, seguida por “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, que aspira a 13 premios.

La gala también tendrá una fuerte presencia internacional con producciones como la española “Sirat”, de Oliver Laxe, y la brasileña “O agente secreto”, que compite en varias categorías, entre ellas mejor actor para Wagner Moura.

Con la alfombra roja ya desplegada, Hollywood empieza la cuenta regresiva para una de las noches más esperadas del año para la industria del cine.

*Con información de EFE