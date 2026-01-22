Sinners se convierte en la película más nominada en los Óscar 2026

Tras varios días de votaciones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer oficialmente a los nominados a los Premios Oscar 2026, desatando la conversación cinéfila a nivel mundial. El anuncio estuvo a cargo de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes revelaron las producciones, intérpretes y creadores que competirán por el máximo reconocimiento del cine el próximo 16 de marzo, fecha en la que se celebrará la gala.

Favoritas y sorpresas de los Oscar 2026

Antes de hacerse pública la lista, ya se perfilaban como grandes contendientes Una batalla tras otra, reciente triunfadora en los Globos de Oro, y Los pecadores, que confirmó su fuerza al aparecer en múltiples categorías clave. A este grupo se sumó Sirat, del director español Oliver Laxe, que hizo historia al convertirse en la primera película española preseleccionada en cinco categorías distintas, consolidando la presencia del cine europeo en esta edición.