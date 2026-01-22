Sinners se convierte en la película más nominada en los Óscar 2026

Tras varios días de votaciones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer oficialmente a los nominados a los Premios Oscar 2026, desatando la conversación cinéfila a nivel mundial. El anuncio estuvo a cargo de los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman, quienes revelaron las producciones, intérpretes y creadores que competirán por el máximo reconocimiento del cine el próximo 16 de marzo, fecha en la que se celebrará la gala.
Favoritas y sorpresas de los Oscar 2026
Antes de hacerse pública la lista, ya se perfilaban como grandes contendientes Una batalla tras otra, reciente triunfadora en los Globos de Oro, y Los pecadores, que confirmó su fuerza al aparecer en múltiples categorías clave. A este grupo se sumó Sirat, del director español Oliver Laxe, que hizo historia al convertirse en la primera película española preseleccionada en cinco categorías distintas, consolidando la presencia del cine europeo en esta edición.
El antecedente inmediato lo marcó Anora, que en la ceremonia pasada arrasó con cinco estatuillas y reafirmó el poder del cine independiente. Este año, el panorama vuelve a mostrarse diverso, con grandes producciones, propuestas autorales y cine internacional compitiendo en igualdad de condiciones.
Principales nominados a los Premios Oscar 2026
Mejor película
Bugonia
F1: La película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueño de trenes
Mejor dirección
Chloé Zhao
Joshua Safdie
Paul Thomas Anderson
Joachim Trier
Ryan Coogler
Mejor actor
Timothée Chalamet
Leonardo DiCaprio
Ethan Hawke
Michael B. Jordan
Wagner Moura
Mejor actriz
Jessie Buckley
Rose Byrne
Kate Hudson
Renata Reinsve
Emma Stone
Mejor película internacional
El agente secreto (Brasil)
Un simple accidente (Francia)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
La voz de Hind Rajab (Túnez)
Categorías de reparto y guion
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro – Una batalla tras otra
Jacob Elordi – Frankenstein
Delroy Lindo – Los pecadores
Sean Penn – Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning – Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
Wunmi Mosaku – Los pecadores
Amy Madigan – Weapons
Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor guion original
Robert Kaplow – Blue Moon
Jafar Panahi – Un simple accidente
Ronald Bronstein & Joshua Safdie – Marty Supreme
Eskil Vogt & Joachim Trier – Valor sentimental
Ryan Coogler – Los pecadores
Mejor guion adaptado
Will Tracy – Bugonia
Guillermo del Toro – Frankenstein
Chloé Zhao & Maggie O’Farrell – Hamnet
Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
Clint Bentley & Greg Kwedar – Sueños de trenes
Música, animación y apartados técnicos
Entre las categorías técnicas y artísticas destacan nombres de peso como Alexandre Desplat, Jonny Greenwood y Ludwig Göransson en música original, mientras que en animación sobresale el regreso de Zootrópolis 2 junto a propuestas como Elio y Las guerreras k-pop.
Producciones como Frankenstein, Los pecadores, Hamnet y Marty Supreme repiten presencia en apartados como diseño de vestuario, producción, maquillaje y casting, confirmando su solidez integral.