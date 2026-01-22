Hablar de Diego Mazabel es hablar de celebración. De mesas largas, flores cuidadas al detalle, luces cálidas y promesas hechas frente a quienes más importan. Durante años, su nombre estuvo ligado a uno de los oficios más simbólicos: ayudar a otros a sellar historias de amor. Hoy, su historia se cuenta desde el silencio que dejó.

Diego Fernando Mazabel tenía 45 años, dos hijos y una vida construida alrededor de la industria de los eventos. Era wedding planner, empresario y creador del proyecto 'Cali Celebra', una iniciativa con la que impulsó el sector de las celebraciones en la ciudad y consolidó su reputación como uno de los referentes del gremio. Para colegas, proveedores y clientes, Diego no solo organizaba bodas: diseñaba experiencias cargadas de emoción y significado.

Su trabajo se sostenía sobre una convicción profunda: en Colombia, celebrar es una forma de resistir. Así lo expresó en una entrevista concedida a El País de Cali en 2023, cuando habló de la capacidad de adaptación del sector de eventos incluso en tiempos difíciles. “Como industria, siempre hemos estado listos para diseñar y proporcionar las mejores experiencias en estas celebraciones”, decía. Para él, cada boda, bautizo, cumpleaños o graduación era una afirmación de vida.

Esa manera de entender su oficio hizo que Diego se ganara el respeto del gremio. Era reconocido por su creatividad, su cercanía y su obsesión por los detalles. Quienes trabajaron con él coinciden en que tenía la habilidad de convertir una idea en un recuerdo imborrable. No era solo un proveedor: era un aliado de los momentos importantes.

Pero más allá de su faceta profesional, Diego atravesaba uno de los momentos más significativos de su vida personal. Hacía apenas unos días había anunciado públicamente su compromiso matrimonial. Lo hizo como sabía hacerlo: rodeado de familia, música y emoción. En un video compartido en redes sociales, se le veía agradecido, ilusionado, convencido de que comenzaba una nueva etapa. Ese proyecto de vida, que apenas empezaba a tomar forma, quedó inconcluso.