Hablar de Diego Mazabel es hablar de celebración. De mesas largas, flores cuidadas al detalle, luces cálidas y promesas hechas frente a quienes más importan. Durante años, su nombre estuvo ligado a uno de los oficios más simbólicos: ayudar a otros a sellar historias de amor. Hoy, su historia se cuenta desde el silencio que dejó.
Diego Fernando Mazabel tenía 45 años, dos hijos y una vida construida alrededor de la industria de los eventos. Era wedding planner, empresario y creador del proyecto 'Cali Celebra', una iniciativa con la que impulsó el sector de las celebraciones en la ciudad y consolidó su reputación como uno de los referentes del gremio. Para colegas, proveedores y clientes, Diego no solo organizaba bodas: diseñaba experiencias cargadas de emoción y significado.
Su trabajo se sostenía sobre una convicción profunda: en Colombia, celebrar es una forma de resistir. Así lo expresó en una entrevista concedida a El País de Cali en 2023, cuando habló de la capacidad de adaptación del sector de eventos incluso en tiempos difíciles. “Como industria, siempre hemos estado listos para diseñar y proporcionar las mejores experiencias en estas celebraciones”, decía. Para él, cada boda, bautizo, cumpleaños o graduación era una afirmación de vida.
Esa manera de entender su oficio hizo que Diego se ganara el respeto del gremio. Era reconocido por su creatividad, su cercanía y su obsesión por los detalles. Quienes trabajaron con él coinciden en que tenía la habilidad de convertir una idea en un recuerdo imborrable. No era solo un proveedor: era un aliado de los momentos importantes.
Pero más allá de su faceta profesional, Diego atravesaba uno de los momentos más significativos de su vida personal. Hacía apenas unos días había anunciado públicamente su compromiso matrimonial. Lo hizo como sabía hacerlo: rodeado de familia, música y emoción. En un video compartido en redes sociales, se le veía agradecido, ilusionado, convencido de que comenzaba una nueva etapa. Ese proyecto de vida, que apenas empezaba a tomar forma, quedó inconcluso.
La noticia de su muerte conmocionó a Cali y, especialmente, al sector de eventos. No solo por lo que ocurrió, sino por lo que representaba: un hombre que se dedicó a construir felicidad para otros, silenciado justo cuando estaba por celebrar la suya. En redes sociales, los mensajes se multiplicaron. Lo recuerdan como un profesional generoso, un amigo leal y un apasionado por su trabajo. Para muchos, era “el mago de las bodas de ensueño”.
El impacto ha ido más allá del duelo personal. Su historia volvió a encender el debate sobre la inseguridad en la ciudad, especialmente en zonas residenciales del sur, donde los hurtos a mano armada se han vuelto recurrentes. La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, para quienes lo conocieron, la sensación es que ninguna medida repara del todo la ausencia.
No era un nombre destinado a los titulares, sino a las celebraciones. Por eso su partida pesa distinto. Diego Mazabel deja una ciudad herida, una historia inconclusa y una exigencia que no debería repetirse: justicia.