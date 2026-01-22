Carla Giraldo responde a quienes la comparan con Cristina Hurtado

La casa de los famosos se ha consolidado como uno de los programas de entretenimiento más exitosos del Canal RCN. Durante tres temporadas, el reality ha captado la atención de los televidentes no solo por la convivencia de celebridades bajo un mismo techo, sino también por el rol protagónico de sus presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes suelen dar de qué hablar tanto en pantalla como en redes sociales.

La química entre los dos actores es evidente en la conducción del programa, sobre todo teniendo en cuenta que ambos ya habían trabajado juntos en el pasado. Sin embargo, vale recordar que en la primera temporada, Carla compartía la presentación con Cristina Hurtado, una dupla que con el paso del tiempo evidenció diferencias. Las comparaciones entre ambas se volvieron frecuentes y las indirectas, tanto dentro como fuera del programa, alimentaron la conversación en redes sociales incluso después de que finalizara la emisión. Posteriormente, tanto Giraldo como Hurtado ofrecieron sus propias versiones sobre lo ocurrido, cerrando —al menos públicamente— ese capítulo.

La crítica que encendió a Carla Giraldo

Recientemente, una nueva polémica volvió a colocar a la nacida en Medellín en el centro del debate digital. Un internauta cuestionó su vestuario en el reality al escribir en los comentarios de un post: “A Carla, ¿por qué la visten así? A Cristina la vestían como una reina”. Lejos de ignorar el comentario, la presentadora respondió de forma directa y fiel a su estilo.

“Porque justamente no quiero ser una reina, o quinceañera; esos vestidos no van con mi personalidad”, escribió Giraldo, dejando clara su postura frente a las constantes comparaciones y defendiendo su identidad tanto personal como profesional.