Karina García confiesa que está en celibato

Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras abrir una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, en la que despejó varias inquietudes de sus seguidores. Aunque su 2026 ha sido más tranquilo en comparación con el año anterior, ella sigue despertando interés por su vida personal, su carrera en televisión y los rumores que circulan a su alrededor.
El 2025 fue un año decisivo para la creadora de contenido. Su participación en La casa de los famosos y La mansión de Luinny la posicionó ante el gran público, ya fuera por su mediático romance con Andrés Altafulla —ganador del reality del Canal RCN ese año— o por los enfrentamientos que protagonizó con Yina Calderón y Melissa Gate.
A esto se sumaron otros proyectos de alto perfil, como su aparición en Stream Fighters, donde perdió su combate frente a la mexicana Karely Ruíz, y sus participaciones como presentadora invitada en el programa Lo sé todo. Todo ello consolidó su presencia en la farándula nacional y en las plataformas digitales.
¿Volverá Karina García a un reality show?
Durante la reciente dinámica en Instagram, uno de los temas que más llamó la atención fue la posibilidad de verla nuevamente en un formato de telerrealidad. Ante la pregunta directa de un seguidor, Karina respondió de forma escueta pero sugestiva: “Quizá”, dejando abierta la puerta a futuros proyectos sin confirmar nada concreto.
Celibato, cirugías y relación con sus fans
Otra de las preguntas más comentadas estuvo relacionada con su vida íntima. En octubre de 2025, Karina había revelado en una entrevista para La Kalle que no tenía relaciones sexuales desde inicios de septiembre, cuando aún era pareja de Altafulla. Al ser consultada sobre si mantenía esa decisión, respondió con un claro “Verdadero”.
También hubo espacio para desmentir rumores sobre cirugías plásticas. Cuando le preguntaron si se había sometido a procedimientos estéticos en los glúteos, fue contundente: “Son naturalmente mías”, acompañando la respuesta con una imagen que se hizo viral durante su paso por La casa de los famosos, en la que fue comparada con Yana Karpova.
En cuanto a su relación con el fandom, negó tener preferencias y aseguró: “A todos los amo por igual. Así a veces algunos hablen mal de mí, los perdono”. Frente a quienes le sugieren alejarse de los realities —citando comentarios de WestCol—, respondió con firmeza: “Mi reina, estoy enfocada. En este momento más que nunca, créeme”.
Amor, OnlyFans y su marca Focus
La vida sentimental de la influenciadora también generó curiosidad. Al ser consultada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación, Karina se declaró una romántica empedernida: “Me encanta estar en pareja. ¿A ustedes les gustaría verme enamoradita?”.
Finalmente, se refirió a dos rumores frecuentes en redes. Por un lado, aclaró que no tiene activa una cuenta de OnlyFans: “Hace parte de mi pasado. La cerré hace más de un año”. Por otro, negó cualquier problema financiero en su marca de ropa deportiva, Focus, y aseguró: “Gracias a Dios, Focus va muy bien y siempre he tenido el mismo gerente”, mientras mostraba pedidos listos para entregar.