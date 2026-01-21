Margarita Rosa de Francisco es, sin duda, una de las figuras más queridas y reconocidas del entretenimiento colombiano. Con más de tres décadas de trayectoria, ella ha dejado huella en la televisión, el cine y la cultura del país, consolidándose como un referente para varias generaciones.
Aunque en los últimos años la caleña se radicó en Miami, Estados Unidos, su distancia física de Colombia no ha significado un alejamiento emocional ni mediático. Por el contrario, la actriz se mantiene muy activa en redes sociales, donde opina sobre la actualidad nacional, comparte reflexiones personales y muestra detalles de sus proyectos profesionales y de su vida cotidiana.
Gaviota, un personaje que se niega a desaparecer
Recientemente, Margarita Rosa de Francisco volvió a despertar la nostalgia de sus seguidores al demostrar que su icónico personaje de Gaviota, de Café con aroma de mujer, sigue más vivo que nunca. En una de sus más recientes apariciones en redes, Margarita Rosa se dejó ver rodeada de familiares y amigos interpretando la inolvidable canción de la producción, un momento que rápidamente conectó con el público.
La escena fue aún más especial porque algunos niños presentes también se animaron a participar, mostrando su talento musical y sumándose al ambiente familiar y festivo. Con su característico sentido del humor, la actriz acompañó el video con la frase: “Esto es absolutamente insoportable”, comentario que fue interpretado por sus seguidores como una broma cargada de cariño y complicidad.
Las reacciones del tierno video
En los comentarios de esta publicación, que ya tiene más de 27 mil likes, cuenta con diversos comentarios por parte de su audiencia, por ejemplo: "¡Me muero!", "Nadie en la vida te podrá reemplazar", "La telenovela con la que me enamoré de Colombia y me hizo ir a conocer el hermoso Eje Cafetero desde México", "¡Los que escuchamos e inmediatamente nos ponemos a cantarla!", "Qué bonito que las nuevas generaciones conozcan esta bella historia de amor", entre otros.
Este tipo de publicaciones confirman por qué Margarita Rosa de Francisco sigue siendo una figura tan cercana para los colombianos. A pesar del paso del tiempo y de la distancia geográfica, su autenticidad y espontaneidad continúan generando conexión, especialmente cuando revive momentos que marcaron la historia de la televisión nacional.