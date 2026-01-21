Margarita Rosa de Francisco es, sin duda, una de las figuras más queridas y reconocidas del entretenimiento colombiano. Con más de tres décadas de trayectoria, ella ha dejado huella en la televisión, el cine y la cultura del país, consolidándose como un referente para varias generaciones.

Aunque en los últimos años la caleña se radicó en Miami, Estados Unidos, su distancia física de Colombia no ha significado un alejamiento emocional ni mediático. Por el contrario, la actriz se mantiene muy activa en redes sociales, donde opina sobre la actualidad nacional, comparte reflexiones personales y muestra detalles de sus proyectos profesionales y de su vida cotidiana.

Gaviota, un personaje que se niega a desaparecer

Recientemente, Margarita Rosa de Francisco volvió a despertar la nostalgia de sus seguidores al demostrar que su icónico personaje de Gaviota, de Café con aroma de mujer, sigue más vivo que nunca. En una de sus más recientes apariciones en redes, Margarita Rosa se dejó ver rodeada de familiares y amigos interpretando la inolvidable canción de la producción, un momento que rápidamente conectó con el público.