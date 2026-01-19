Acusaciones de manipulación mediática

Uno de los puntos más fuertes del comunicado tiene que ver con el manejo de la imagen pública de la familia Beckham. Según Brooklyn, desde siempre sus padres han controlado el relato en la prensa y las redes sociales. “Las publicaciones artificiales, los eventos familiares y las relaciones no auténticas han sido constantes en la vida en la que he nacido”, afirmó.

Además, aseguró haber sido testigo de hasta dónde estarían dispuestos a llegar para mantener la fachada de una “familia perfecta”, incluso, según él, recurriendo a mentiras que afectan a terceros inocentes.

Conflictos por su relación con Nicola Peltz

Brooklyn Beckham también denunció que sus padres intentaron sabotear su relación con Nicola Peltz desde antes de la boda. Entre los episodios que relató, mencionó presuntas maniobras de Victoria Beckham para que su esposa tuviera que cambiar de vestido a último momento y desacuerdos por decisiones aparentemente menores, como sentar a la niñera en la mesa principal durante la recepción, situación que describió como un punto de inflexión.

El hijo de los Beckham fue aún más contundente al revelar que habría recibido presiones para “renunciar a los derechos de mi nombre”, algo que considera inaceptable.

El episodio del baile en la boda

Uno de los momentos más delicados que Brooklyn expuso fue el ocurrido durante su boda. Según relató, su madre insistió en realizar con él el primer baile del enlace, un momento que tradicionalmente corresponde a los recién casados. “Bailó de forma muy inapropiada conmigo. Nunca me he sentido tan incómodo en mi vida”, afirmó.

Defensa férrea de su esposa

En su mensaje, Brooklyn Beckham defendió con firmeza a Nicola Peltz, asegurando que ha sido víctima de constantes faltas de respeto por parte de su familia. Incluso señaló que su madre habría invitado repetidamente a mujeres de su pasado con la intención de generar incomodidad en la pareja.

“El relato de que mi mujer me controla es completamente al revés. Es mi familia la que me ha controlado la mayor parte de mi vida”, concluyó, reafirmando que su decisión de hablar responde a la necesidad de marcar límites y defender su vida personal.