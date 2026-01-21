El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que su país necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional e internacional, al considerar que solo Washington tiene la capacidad de proteger y desarrollar ese territorio estratégico del Ártico.

Durante su intervención, Trump aseguró que no recurrirá a la fuerza militar para adquirir la isla, en lo que calificó como su declaración más clara hasta ahora sobre el tema. “No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No la usaré”, afirmó, buscando disipar las especulaciones sobre una posible acción militar estadounidense.

No obstante, el mandatario insistió en que Estados Unidos debería tener la plena propiedad de Groenlandia y no limitarse a acuerdos temporales. Según Trump, la posesión directa del territorio es fundamental para garantizar su defensa. “No se puede defender con un contrato de arrendamiento”, sostuvo ante líderes políticos y empresariales reunidos en Davos.

Más tarde, Trump pidió “negociaciones inmediatas” con los aliados europeos para discutir la posible adquisición de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, país miembro de la OTAN. Argumentó que el control estadounidense de la isla fortalecería la seguridad de Europa y de toda la alianza atlántica.

El presidente también rechazó que esta iniciativa represente una amenaza para la OTAN y afirmó que, por el contrario, mejoraría la seguridad colectiva. En ese contexto, volvió a criticar a Dinamarca por negarse a ceder el control del territorio, calificando su postura como “desagradecida”.

Trump recordó que Estados Unidos defendió a Dinamarca y a Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el país europeo fue rápidamente ocupado por Alemania recordó, y lamentó que Washington haya devuelto el control del territorio tras el conflicto.

Las declaraciones reavivan el debate internacional sobre el estatus de Groenlandia, su valor geopolítico y el papel de Estados Unidos en el Ártico, una región cada vez más relevante por razones estratégicas, económicas y de seguridad global.