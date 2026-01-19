Trump culpa a Noruega por no recibir el Nobel y presiona por Groenlandia

El primer ministro noruego confirmó que recibió el mensaje poco después de que, junto con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, manifestaran su rechazo a los incrementos arancelarios anunciados por Trump contra Noruega, Finlandia y otros países europeos.

Støre fue enfático al aclarar que la decisión sobre el Nobel no depende del gobierno que él dirige. “He explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es bien sabido: el premio lo otorga un Comité Nobel independiente y no el Gobierno de Noruega”, indicó en un comunicado oficial.

Amenazas comerciales y presión por Groenlandia

El cruce diplomático se produce en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Europa por las intenciones del presidente estadounidense de adquirir Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca y miembro de la OTAN.

Trump ha advertido que, a partir del 1 de febrero, impondrá un arancel adicional del 10 % a productos de varios países europeos que se han opuesto a su plan sobre la isla ártica.

En su mensaje, el mandatario cuestionó el derecho de Dinamarca sobre Groenlandia y aseguró que ese territorio no está debidamente protegido.

“Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen un ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años”, afirmó.

Groenlandia fue integrada formalmente a Dinamarca en 1953, en medio de los procesos de descolonización posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque cuenta con autonomía administrativa, su defensa, seguridad y política monetaria siguen bajo control danés.

Las declaraciones de Trump han generado inquietud en los países aliados, pues plantean la posibilidad de que un miembro de la OTAN ejerza presión contra otro.

El presidente estadounidense insistió en que su interés por Groenlandia responde a razones estratégicas y de seguridad.

“He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia”, afirmó en su comunicación.

Ante estas afirmaciones, líderes europeos han salido en defensa de Dinamarca. En Londres, el primer ministro británico Keir Starmer recordó que ese país ha sido un aliado cercano y leal, que incluso ha pagado un alto costo humano, como los 43 soldados daneses fallecidos en Afganistán tras la invasión de 2001.

El Nobel de 2025 y un episodio simbólico

La molestia de Trump se da luego de que el Premio Nobel de la Paz 2025 fuera otorgado a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Durante un encuentro en Washington, la dirigente le entregó su medalla como gesto simbólico, un acto que el presidente calificó como “un maravilloso gesto de respeto mutuo”.

No obstante, el Comité Nobel aclaró posteriormente que, aunque la medalla física puede cambiar de manos, el reconocimiento como tal es personal e intransferible.

La controversia deja en evidencia un nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y Europa, en un momento en el que las relaciones transatlánticas enfrentan uno de sus mayores desafíos en décadas.