La historia de la exmodelo Ingrid Karina Sánchez conmovió al país a finales de 2024, cuando se viralizó un video en el que fue hallada viviendo en situación de calle en Medellín. El impacto mediático fue inmediato, no solo por su pasado en el mundo del modelaje, sino por el duro contraste con la realidad que enfrentaba tras varios años de lucha contra las drogas.

Tras hacerse pública su situación, la santandereana ingresó a un proceso de rehabilitación que generó esperanza entre quienes siguieron de cerca su caso. Sin embargo, semanas después se conoció que había abandonado el recinto, lo que encendió nuevamente las alarmas. Posteriormente, fue vista en distintos lugares de la ciudad, al parecer tras haber recaído, aumentando la preocupación de sus seguidores y de la opinión pública.

Un silencio prolongado y un regreso inesperado

Durante gran parte de 2025, Ingrid Karina se mantuvo alejada de las redes sociales, sin dar mayores señales sobre su estado de salud o su proceso personal. No obstante, con la llegada del Año Nuevo, ella reapareció de manera sorpresiva, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.