Elecciones 2026: ¿Por qué tantos candidatos quieren ir a consulta?

Las campañas presidenciales entraron en modo definición porque el calendario ya no deja margen para la ambigüedad. Ir o no ir a consulta no es un trámite: cambia alianzas, acceso a estructura regional y el tipo de competencia que se juega antes de la primera vuelta.

El 6 de febrero es la fecha tope para formalizar quién entra a consulta y bajo qué reglas, de cara al 8 de marzo. Eso reduce la “zona gris” típica de precampaña: menos frases como "estoy evaluando" y más decisiones verificables.

Lea aquí: Este es el valor de la reposición por voto para las consultas 2026

La consulta como filtro: menos candidatos, una señal de fuerza

La consulta resuelve un problema simple: muchos nombres compitiendo por el mismo electorado. Si todos siguen hasta la primera vuelta, el voto se dispersa. Con la consulta, el bloque intenta salir con una sola candidatura y con un dato duro: votos.

Eso importa por dos razones.

Da una medida real de viabilidad (no encuesta).

Envía señales a actores regionales: quién tiene estructura , quién moviliza, quién puede ganar. En campañas colombianas, ese “quién se ve fuerte” mueve adhesiones.

El 8 de marzo: consulta el mismo día del Congreso

Las consultas están previstas para el 8 de marzo de 2026, el mismo día de las elecciones de Senado y Cámara. Esta simultaneidad tiene un incentivo obvio: las maquinarias y redes que ya están activas por listas al Congreso pueden empujar participación en la consulta.

Además del músculo político, hay cálculo financiero. La consulta es una estación previa a la primera vuelta donde se compite con reglas de financiación, reportes y reposiciones atadas al desempeño electoral. Para campañas con menos caja, esto puede ser clave: sostener operación, medir si alcanzan para seguir y negociar desde números, no desde discursos.

Le puede interesar: Gobierno expidió decreto para reducir la prima de servicios de congresistas

Para parte del electorado, la consulta simplifica: en vez de elegir entre decenas de nombres en primera vuelta, decide primero dentro del bloque que le queda más cerca (izquierda, derecha, centro). Eso baja el costo de información.

El centro: ordenarse sin quedar “encasillado”

El debate por una consulta del centro es, en el fondo, una pelea por etiqueta y estrategia. Claudia López ha empujado la idea de una tercera consulta. Y figuras como Sergio Fajardo han mostrado distancia frente a ir a consulta, buscando llegar directo a primera vuelta para no quedar absorbido por un bloque.

La conclusión operativa es sencilla: la consulta no es solo unidad, es una herramienta para ordenar candidaturas, medir fuerza y negociar coaliciones con números sobre la mesa antes de mayo.



