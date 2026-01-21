Quién es Alfredo Acosta, designado ministro de la Igualdad

Más de 14 años en la ONIC y liderazgo indígena

La trayectoria de Acosta Zapata se ha desarrollado exclusivamente en el movimiento indígena. Durante más de 14 años se desempeñó como coordinador nacional de la Guardia Indígena de la ONIC, experiencia que constituye su único recorrido laboral formal, de acuerdo con la hoja de vida publicada.

Es integrante del pueblo Nasa, oriundo de Caloto, Cauca, y ha sido una figura activa en procesos organizativos y de movilización social, participando en mingas indígenas realizadas en ciudades como Cali y Bogotá.

Uno de los episodios más visibles de su trayectoria fue su participación en el operativo de búsqueda de los cuatro niños indígenas que permanecieron desaparecidos en las selvas del Guaviare. Acosta Zapata hizo parte de la Guardia Indígena que, en coordinación con el Ejército Nacional, contribuyó a las labores de localización y rescate, hecho que le dio reconocimiento público a nivel nacional.

Aunque no figura como experiencia laboral certificada, Acosta también ha ejercido como etnoeducador, transmitiendo saberes ancestrales, tradiciones y conocimientos comunitarios, especialmente en el Cauca. Su ingreso a la Guardia Indígena estuvo motivado por su padre, Moisés Acosta, reconocido líder Nasa y fundador de procesos organizativos en esa región del país.

Las reacciones no tardaron en llegar. La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde, cuestionó con dureza el nombramiento y calificó como preocupante el perfil académico del nuevo ministro. “La hoja de vida evidencia que su única formación es el bachillerato; no tiene estudios técnicos, tecnológicos ni universitarios”, afirmó.

Alertas por la falta de experiencia estatal

Miranda también advirtió sobre los riesgos administrativos del nombramiento. Según señaló, Alfredo Acosta Zapata nunca ha trabajado en el sector público, ni ha tenido responsabilidades relacionadas con recursos del Estado. “Toda su experiencia ha sido en la ONIC, lo cual puede ser respetable, pero no lo prepara para dirigir un ministerio de la República”, enfatizó.

Mientras se formaliza su llegada al cargo, el nombramiento mantiene abierto el debate sobre la idoneidad técnica, la representación social y los requisitos mínimos para liderar el Ministerio de la Igualdad, una de las carteras clave del actual Gobierno.