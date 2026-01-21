Falleció Renato Solano subdirector de la cárcel de Neiva tras atentado

La violencia contra funcionarios del sistema penitenciario volvió a sacudir a Neiva. En la mañana de este miércoles 21 de enero de 2026, se confirmó la muerte de Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, quien permanecía en estado crítico desde el atentado sicarial del pasado 13 de enero, ataque en el que también fue asesinado un niño de 11 años.

Renato Solano, coronel retirado y funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), falleció sobre las 5:40 a. m. en el Hospital Universitario de Neiva, donde había sido trasladado tras resultar gravemente herido. Desde el día del ataque permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con ventilación asistida y bajo estricto monitoreo médico.

El subdirector recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, heridas que le provocaron una pérdida considerable de sangre, especialmente por la perforación torácica. Aunque fue sometido a una cirugía de urgencia y el personal médico intentó estabilizar su presión arterial, su estado de salud nunca dejó de ser crítico.

El atentado que conmocionó a Neiva

El ataque ocurrió el martes 13 de enero, aproximadamente a las 6:48 de la mañana, cuando Solano se movilizaba en un vehículo junto al director del centro penitenciario de Neiva, Édgar Rodríguez, y el hijo de este, un menor de 11 años. En ese trayecto, dos hombres en motocicleta interceptaron el automóvil y dispararon de manera directa contra sus ocupantes.

En el lugar, el niño fue la primera víctima mortal, al recibir un disparo en la cabeza. El director del penal y el conductor del vehículo resultaron ilesos, mientras que el subdirector fue trasladado de urgencia al centro asistencial.

Según información oficial, Renato Solano había recibido amenazas antes del atentado. Las autoridades señalaron que el ataque estaría directamente relacionado con su labor dentro del Inpec, hipótesis que es analizada por los investigadores. Incluso, se conoció que una de esas amenazas habría provenido de un familiar recluido en una cárcel, lo que refuerza la línea investigativa sobre retaliaciones vinculadas a su función institucional.

Reacciones del Inpec y trabajadores penitenciarios

La muerte del subdirector generó rechazo y pronunciamientos oficiales. El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, expresó su preocupación a través de un comunicado: “Nada justifica la violencia. La vida debe estar siempre por encima de cualquier interés”, afirmó, al tiempo que pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer el crimen.